Calciomercato Juventus/ News, Jurgen Klopp blocca la partenza di Emre Can (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, Emre Can - La Presse

IL LIVERPOOL PROVA A BLINDARE EMRE CAN

Tra i grandi obiettivi di calciomercato della Juventus c'è il tedesco di origini turche Emre Can. Il centrocampista del Liverpool ha dimostrato nell'ultima stagione di essere cresciuto molto, bravo a giocare in tantissimi ruoli e con una tecnica veramente invidiabile. Nonostante Emre Can sia in scadenza di contratto a giugno del 2018 il Liverpool non sembra impaurito della possibilità di perdere il calciatore a parametro zero. Lo confermano anche le parole di Jurgen Klopp riportate da TuttoJuve.com: "Stiamo parlando con Emre Can del rinnovo e siamo fiduciosi. Il ragazzo è molto importante per noi. Non vogliamo venderlo o perdere giocatori titolari oppure vicini ad esserlo. Emre Can è uno di questi e vogliamo tenerlo a tutti i costi e ne stiamo parlando in maniera positiva". Nonostante queste parole la Juventus continua a sondare la situazione attorno al calciatore aspettando il momento giusto per avanzare una proposta.

LO ZULTE WAREGEM PUNTA NICOLA LEALI

La Juventus ha deciso di puntare su Wojciech Szczesny per il dopo Gianluigi Buffon, con quindi i tanti giovani sotto contratto che dovranno trovare nuove sistemazioni. Tra questi c'è anche Nicola Leali, giovane talento classe 1993 che è stato acquistato dai bianconeri nel 2012 dal Brescia. Dopo diversi anni in prestito in Serie B ha avuto la sua grande occasione in Serie A con la maglia del Frosinone due anni fa. L'anno scorso invece la crescita definitiva è arrivata in Grecia con l'Olympiakos, dimostrando anche di sapersela cavare in un contesto estero. Secondo quanto riportato da Gazzamercato.it pare che su Nicola Leali ci sia il club belga dello Zuelte Waregem. C'è però un nodo da stabilire legato alla possibilità di vedere il calciatore partire in via definitiva o ancora una volta in prestito. La sensazione è che con l'arrivo di Szczesny a Torino e quindi l'inevitabile dimostrazione che Leali non sarà l'erede di Buffon anche l'entourage del giovane portiere spinga per una soluzione definitiva.

