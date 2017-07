Calciomercato Milan/ News, quel 'Mi piace' di Aubameyang che alimenta le speranze (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, Pierre-Emerick Aubameyang - La Presse

AUBAMEYANG VUOLE SOLO IL MILAN

Il nome che stuzzica la fantasia di un Milan scatenato sul calciomercato è quello di Pierre-Emerick Aubameyang. Il calciatore del Gabon sembra pronto a lasciare il Borussia Dortmund alla fine di un percorso di crescita che lo ha portato ad essere uno degli attaccanti più forti e ambiti d'Europa. Ieri però è arrivato un indizio su quella che è la volontà del ragazzo nonostante il club giallonero abbia sottolineato di non volerlo lasciare partire. Un tifoso del Milan infatti ha postato su Instagram una foto di una maglia del Milan con il nome di Aubameyang stampato sopra. E' stato poi lo stesso attaccante del club tedesco a cliccare un ''Mi piace'' che vale più di molte parole. Certo è che questo colpo rimane difficile, ma con Alvaro Morata al Chelsea e Andrea Belotti fuori dalle possibilità economiche il gabonese rimane una possibilità importante. Intanto si raffredda invece la pista che porta a Nikola Kalinic della Fiorentina.

SFUMA RICHARLISON, IL TALENTO VA ALL'AJAX

Il Milan in questa sessione di calciomercato sta sorprendendo tutti con colpi ad effetto e anche alcune sorprese. In questa seconda categoria si poteva ascrivere Richarlison, talentino del Fluminense dotato di grande velocità, tecnica e anche una discreta visione di gioco. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com pare però che sia ormai stato definito il passaggio del giovane brasiliano all'Ajax da sempre nota come fucina di talenti. Pare che il ventenne sia passato al club di Amsterdam per una cifra vicina ai quindici milioni di euro. I lancieri hanno superato a sorpresa non solo il Milan ma anche il Chelsea di Antonio Conte che era da tempo su questo giovane calciatore. Staremo a vedere se arrivato in Olanda il Milan continuerà a monitorarne la crescita anche se per ovvi motivi non riuscirà in futuro a prenderlo a una cifra così bassa se il calciatore confermerà quanto di buono fatto vedere in Brasile.

