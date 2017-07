Calciomercato Roma/ News, il Leicester alza un muro per Mahrez (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, Riyad Mahrez - La Presse

SI COMPLICA L'AFFARE MAHREZ

Il grande obiettivo di calciomercato della Roma ora è diventato Riyad Mahrez, calciatore algerino del Leicester ed erede designato di Mohamed Salah. C'è però da combattere con l'ostracismo del club inglese che continua ad alzare il prezzo per cedere il talento ex Le Havre. Esterno rapido e dotato di un grande piede viene valutato ora circa quaranta milioni di sterline circa quarantacinque milioni di euro. Secondo quanto riportato dal portale di Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di Sky Sport, pare che la Roma sia ancora ferma all'offerta di trenta milioni più bonus. Questa però non viene ritenuta congrua dal Leicester che non ha fretta di monetizzare con il calciatore e che tra l'altro vorrebbe provare a trattenerlo in Inghilterra. Le ultime notizie parlano però di un accordo tra il calciatore e la Roma. La volontà di Mahrez potrebbe spingere la società inglese a cedere il calciatore in questione.

ALTRA OCCASIONE IN SERIE A PER SADIQ UMAR?

La Roma deve decidere in questa sessione di calciomercato cosa fare con il nigeriano classe 1997 Sadiq Umar. Il ragazzo sta giocando con continuità lungo questa calda estate, dimostrando di avere grande voglia e segnando anche qualche gol. Ora su di lui c'è il forte pressing del Crotone come racconta La Gazzetta dello Sport. Il club allenato da Davide Nicola inoltre gli darebbe ancor più spazio di quanto visto quest'anno con i felsinei di Roberto Donadoni. La Roma infatti crede molto in questo giovane calciatore e spera di poterlo vedere presto giocare in giallorosso. Al calciatore farebbe molto piacere giocare con continuità in Serie A in un club serio come il Crotone con un allenatore pronto a saperne valorizzare le sue qualità. Da parte sua il club calabrese avrebbe veramente bisogno di un calciatore giovane che possa giocare sia come esterno d'attacco che come prima punta.

