Aubameyang al Milan/ Calciomercato, il gabonese è il preferito, poi Belotti e Kalinic (ultime notizie)

Calciomercato Milan, Pierre-Emerick Aubameyang - La Presse

SALGONO LE QUOTAZIONI DI AUBAMEYANG, CONGELATO KALINIC

Andrea Belotti e Nikola Kalinic piacciono molto al Milan, ma il preferito rimane sempre lui Pierre-Emerick Aubameyang. Preso già André Silva in questa sessione di calciomercato il club rossonero non ha fretta di chiudere visto che in rosa ha anche ancora un certo Carlos Bacca. Difficile capire se l'affare si farà col Borussia Dortmund, ma secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà a SportItalia l'obiettivo adesso è quello di aspettare per prendere poi con calma una decisione definitiva. Il calciatore in questione poi sarebbe felicissimo di tornare al Milan dove ha giocato già da giovanissimo e per lui, sbolognato troppo in fretta, sarebbe anche una grande soddisfazione essere pagato a peso d'oro per ritornare. A Milano sono consci che sicuramente anche con Belotti e Kalinic si potrebbe rinforzare l'attacco, ma hanno anche la convinzione che con Aubameyang si farebbe un definitivo salto di qualità verso la conquista di qualcosa di importante. Sarebbe un Milan più internazionale e pronto da subito magari alla vittoria dell'Europa League.

LA CARTA BELOTTI E' ANCORA VALIDA

Il Milan è alla ricerca di un attaccante di peso per chiudere una campagna di calciomercato davvero impressionante che ha portato in rossonero gente come Leonardo Bonucci e Lucas Biglia tra i tanti. Nonostante Pierre-Emerick Aubameyang sia l'obiettivo numero uno del Milan non c'è solo lui nel mirino del club meneghino. Non tramonta infatti l'ipotesi Andrea Belotti nonostante le ripetute chiusure arrivate dal Presidente del Torino Urbano Cairo che ha sottolineato come avrebbe ceduto il Gallo solo all'estero dietro pagamento della clausola rescissoria da cento milioni di euro. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà a SportItalia pare che il Milan potrebbe far leva sui tanti calciatori rossoneri che piacciono a Sinisa Mihajlovic. Non solo Gabriel Paletta perché nella ''lista della spesa'' del serbo ci sono anche Manuel Locatelli e Mbaye Niang. Dal canto suo Andrea Belotti sarebbe molto felice di vestire la maglia rossonera con il Milan che da sempre è la sua squadra del cuore nonostante poi il ragazzo sia un professionista esemplare pronto a rispettare prima di tutto la maglia della squadra per la quale gioca. Non tramonta poi la pista che porta a Nikola Kalinic che rimane comunque al momento l'ultima alternativa.

