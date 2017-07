CALCIOMERCATO INTER/ Vecino, giallo visite mediche (ultime notizie)

Vecino, giallo visite mediche all'Inter (foto LaPresse)

VIDAL, PRONTO INGAGGIO RECORD

L’obiettivo numero uno di calciomercato dell'Inter si chiama ancora Arturo Vidal. Nella giornata di lunedì 24 luglio sull’eventuale partenza del cileno è arrivato il veto di Carlo Ancelotti, col tecnico del Bayern Monaco scottato anche dai quattro gol subiti contro il Milan in amichevole. Secondo Ancelotti, Vidal dovrà far parte a tutti i costi anche del Bayern del futuro, ma la corte del gruppo Suning verso l’ex juventino è serrata. All’offerta di 50 milioni di euro cash per il club tedesco, si è aggiunta la proposta di un contratto da 8 milioni di euro netti l’anno per Vidal. La classica proposta che non si può rifiutare, con l’Inter che sta puntando tutto sul cileno anche considerando l’impossibilità di arrivare a Radja Nainggolan. Solo Ancelotti si oppone dunque tra Vidal e l’Inter, col tecnico che potrebbe entrare in polemica con la dirigenza del club bavarese se fosse costretto a vedere partire il suo pupillo verso la sponda nerazzurra di Milano.

VECINO, NIENTE VISITE MEDICHE?

E’ giallo Vecino in casa Inter? Solo in parte, visto che per il centrocampista della Fiorentina, obiettivo dichiarato della formazione di Spalletti, non ha effettuato le visite mediche che erano state annunciate per la giornata di lunedì 24 luglio. Una situazione particolare ma che non prelude ad un accordo in bilico: l’Inter è sempre decisa a versare, in due rate, la clausola rescissoria di 24 milioni di euro, e per Vecino c’è già pronto un ingaggio da due milioni e mezzo di euro netti a stagione. Dunque solo un rinvio per un calciatore che è stato espressamente richiesto da un Luciano Spalletti dubbioso per il mercato che stenta a decollare della sua squadra, ma che ha indicato chiaramente a Walter Sabatini e a Suning quali siano le mosse per far tornare l’Inter competitiva in un campionato che dalla prossima stagione, tramite il quarto posto, regalerà la qualificazione diretta alla fase a gironi di Champions League. Un obiettivo troppo ghiotto che l’Inter vuole raggiungere tramite top player da reperire sul mercato.

