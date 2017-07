CALCIOMERCATO MILAN/ Ibrahimovic il "botto" finale? (ultime notizie)

Ibrahimovic colpo finale del Milan? (foto LaPresse)

MILAN, SUGGESTIONE IBRAHIMOVIC

Il calciomercato del Milan è stato fragoroso, assolutamente ricco di colpi a sensazione. Ma il meglio potrebbe ancora dover venire: un’ipotesi suggestiva si sta infatti facendo largo per l’attacco di Vincenzo Montella, ed è quella di un ritorno di Zlatan Ibrahimovic in rossonero. Il giornalista di Rai Sport Paolo Paganini, su Twitter, ha lanciato la bomba che sembra poter essere verosimile, visto che il colpo finale di mercato, la punta che da tempo il Milan sta cercando, stenta ad arrivare. Potrebbe essere Ibra, secondo Paganini, il colpo finale dei rossoneri, magari affiancato da quel Kalinic che sembra ormai ad un passo dalla sponda rossonera di Milano. E’ vero che Ibrahimovic deve recuperare da un grave infortunio al ginocchio, ma le ultime notizie danno l’asso svedese in grande e veloce ripresa, con foto del ginocchio a testimonianza del prodigioso recupero. E non è un mistero che Ibrahimovic si sia sempre trovato particolarmente bene in Italia, soprattutto a Milano.

LA PISTA BELOTTI RESTA VIVA

Il Milan continua comunque a tenere vive le piste che possono portare ad altri bomber di livello. Sfumato Morata destinato al Chelsea e praticamente irraggiungibile Aubameyang, soprattutto perché il Borussia Dortmund non sembra avere nessuna intenzione di venderlo, i rossoneri tengono ancora aperta la pista del ‘Gallo’ Belotti. Il presidente del Torino, Urbano Cairo, si è recato personalmente a Bormio, dove i granata sono in ritiro, per parlare col centravanti della Nazionale azzurra e farsi assicurare la sua volontà di continuare la sua avventura col Toro. Il Milan spera però sempre di portare Belotti tra le proprie fila, senza dover pagare per intero la clausola rescissoria che costringerebbe i rossoneri a sborsare cento milioni di euro. Troppi, considerando anche le possibili contropartite come Paletta e Niang (che Montella ha detto però di voler tenere). La svolta potrebbe arrivare dallo stesso Belotti, che deve dare una risposta a Cairo sulla proposta di adeguamento del contratto: solo la volontà del giocatore potrebbe portarlo verso il Milan.

