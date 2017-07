Calciomercato Juventus/ News, serve davvero un erede di Bonucci? (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, Leonardo Bonucci - La Presse

KEITA E SCHICK ANCORA NEL MIRINO?

Si aspetterà agosto per prendere delle decisioni importanti sul calciomercato a Torino. La Juventus infatti ha già effettuato alcuni colpi importanti, da Douglas Costa a Federico Bernardeschi, e ora non ha fretta di prendere ancora altri calciatori importanti. Secondo quanto riportato da Premium Sport arriveranno delle novità importanti nella seconda metà di agosto, dopo aver disputato la Supercoppa Italiana. La Juventus per prima cosa dovrà decidere se andare a prendere un altro difensore centrale dopo la cessione di Leonardo Bonucci al Milan. Sono quattro i centrali a disposizione di Massimiliano Allegri, ma oltre al giovanissimo Daniele Rugani gli altri tre non offrono al cento per cento garanzie dal punto di vista fisico. Per Giorgio Chiellini, Andrea Barzagli e Medhi Benatia la scorsa stagione è da considerarsi piuttosto tormentata. Si deciderà poi se andare a prendere uno tra Keità Baldé Diao e Patrick Schick. Va considerato che al momento con Cuadrado, Douglas Costa, Bernardeschi, Dybala e Pjaca sono davvero molte le alternative offensive per Allegri senza considerare poi Mandzukic e Higuain.

EVOLUZIONI PER STEFANO STURARO

Stefano Sturaro è tra quei calciatori che potrebbero lasciare la Juventus in questa sessione di calciomercato. I bianconeri stanno lavorando a una piccola rivoluzione in mezzo al campo che già dallo scorso anno con il passaggio al 4-2-3-1 conta due centrali di ruolo e non più tre. Per questo lo spazio per l'ex Genoa si è sempre più ridotto, nonostante Massimiliano Allegri lo impiegasse spesso anche come esterno alto d'attacco. Sul calciatore poi ci sono diverse squadre importanti con Lazio, Fiorentina e West Ham che secondo TuttoJuve sono davvero molto attente alle evoluzioni della situazione. La Juventus però ha pagato non poco Stefano Sturaro e allora non vuole lasciarlo partire per meno di diciotto milioni di euro. Sturaro è un centrocampista ancora relativamente giovane e con importanti margini di miglioramento oltre che con una buona esperienza internazionale maturata tra Juventus e nazionale azzurra. Vedremo chi vorrà fare per lui un buon investimento.

