Calciomercato Lazio/ News, Chiono: Benassi in biancoceleste? Dipende dall’affare Belotti! (esclusiva)

Marco Benassi in maglia granata (LaPresse)

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS – C’è parecchio nervosismo in casa Lazio, dove la dirigenza, impegnata in una complicata stagione di calciomercato estiva, rimane impegnata in un durissimo braccio di ferro con Keita: come è noto il giocatore vorrebbe andare via la Lotito intende far fruttare l’affare il più possibile a condizioni molto rigide. Per quanto riguarda i nomi di mercato visti in entrata alla Lazio spiccano i profili di Karnezis e Benassi, ma per entrambi pare che la trattativa con i giocatori e i rispettivi club sia parecchio complicata e dipendente anche da altri fattori interni. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito il procuratore Gabriele Chiono: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Potrebbe arrivare Karnezis? Mi sembra una cosa possibile, un profilo di giocatore che la Lazio potrebbe prendere per sceglierlo come portiere per la prossima stagione.

La Lazio prenderà Bacca? Non mi sembra semplice il suo arrivo perchè l'ingaggio di Bacca non è certamente basso e conoscendo Lotito non mi sembra disposto a prenderlo per inserirlo nella rosa di Simone Inzaghi.

Benassi nuovo acquisto biancoceleste? Tutto dipenderà dall'affare Belotti. Da un lato Cairo sembra volerlo tenere, quantomeno non cederlo meno della clausola rescissoria. Dall'altro Belotti sembra essere non così convinto di voler rimanere al Torino. Vedremo quindi se Benassi andrà alla Lazio.

Per Keita la cessione è vicina? E' un braccio di ferro che potrebbe continuare tra Lotito e il giocatore, un braccio di ferro che potrebbe proseguire per molto tempo...

Milinkovic Savic partirà? Non dovrebbe andarsene, anzi non se ne andrà, visto che la Lazio nonostante che la Juventus lo abbia chiesto insistentemente non abbia finora dato risposta positiva.

(Franco Vittadini)

© Riproduzione Riservata.