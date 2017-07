Calciomercato Napoli/ News, Campi: Reina? E’ una telenovelas, sta bloccando il mercato portieri (esclusiva)

Pepe Reina (LaPresse)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS – In casa Napoli rimane sempre molto vivace la discussione che riguarda il prossimo futuro di Pepe Reina: il portiere spagnolo rinnoverà o verrà messo alla porta in questa sessione di calciomercato? Visti il permanere di questo situazione di grande incertezza non sorprende che le possibili trattative papabili per trovare il vice o il sostituto di Reina siano di fatto bloccate: da Karnezis e Meret,i tifosi si chiedono chi sarà il prossimo colpo di mercato della presidenza De Laurentiis, che finora ha puntato perlopiù a confermare la rosa esistente. Finora il club campano non ha chiuso quindi grandi affari ma probabilmente a breve metterà in vendita due sue elementi come Pavoletti e Zapata per i quali comunque non mancano le offerte. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito il procuratore Andrea Campi: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Rinnovo vicino per Reina? E' in effetti una telenovela e si aspetta solo di vedere come possa concludersi il possibile rinnovo di Reina con un presidente vulcanico come De Laurentiis. Anche da questa operazione di mercato dipenderanno quelle sui portieri del Napoli.

Karnezis arriverà al Napoli? Vedremo, come ho detto prima ci sarà il rinnovo di Reina da risolvere. Poi potrebbe anche arrivare Karnezis, il Napoli potrà scegliere il suo numero uno delle prossime stagioni.

Anche Widmer dall'Udinese? Penso che il Napoli intanto stia esplorando il mercato, ha già una rosa veramente competitiva. Quindi anche l'ingaggio di Widmer è legato a questa cosa.

Pavoletti è in partenza? Sì, Pavoletti dovrebbe andarsene magari a rinforzare qualche neopromossa che ha bisogno di un centravanti alto, forte fisicamente come lui.

Zapata dove potrebbe andare? Penso possa andare al Torino più che alla Fiorentina, due club che stanno decidendo il loro futuro in questo mercato. Il Torino però prima dovrà decidere il futuro di Belotti.

(Franco Vittadini)

