Calciomercato Napoli/ News, Zeneli nel mirino ma piace anche al Genoa (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, Maurizio Sarri - La Presse

SCONTRO COL GENOA PER UN OLANDESE

Il Napoli tra le big del campionato di Serie A è quella che sta effettuando la campagna di calciomercato più oculata. Al momento non sono stati spesi molti soldi e i più grandi sforzi sono stati fatti per trattenere i calciatori già presenti in rosa. Il club azzurro poi si sta muovendo con grande attenzione sui giovani. Nel mirino è finito infatti l'esterno d'attacco dell'Heerenveen Arbert Zeneli. Il costo del cartellino è di circa cinque milioni di euro, ma il club azzurro dovrà fare molta attenzione al pressing del Genoa su questo giovane talentino. Svedese di origini kosovare Zeneli è un esterno destro d'attacco che può però giocare anche sull'altra corsia a piede invertito o magari come trequartista. E' un ragazzo completo con un bagaglio tecnico davvero fuori dalla norma. Staremo a vedere se il Napoli riuscirà nell'affondo anche se non sembra intenzionato a partecipare ad un'asta dove si possa arrivare a spendere anche più del doppio del valore del cartellino del calciatore.

GRASSI RAGGIUNGE LA SPAL

Continua il peregrinare di Alberto Grassi che lascia il Napoli per la Spal. Il centrocampista bresciano classe 1995 infatti oggi si aggregherà in ritiro ad Auronzo di Cadore con la squadra di Leonardo Semplici. Centrocampista dotato di un buon fisico è esploso due stagioni fa meritandosi nel gennaio del 2016 la chiamata proprio del Napoli. In sei mesi in azzurro Alberto Grassi non scende mai in campo a causa di un brutto problema fisico che si rimedia praticamente al suo primo allenamento da calciatore del Napoli. L'anno passato gli azzurri l'hanno girato in prestito all'Atalanta con Gian Piero Gasperini che però gli ha concesso pochissimo spazio, diciotto presenze spesso da subentrato, prediligendo i calciatori di proprietà della Dea. L'esplosione dei vari Franck Kessiè, Freuler e via discorrendo poi hanno fatto il resto. Il Napoli ora spera di vederlo esplodere definitivamente per riportarlo a Napoli e metterlo nel centrocampo a tre di Maurizio Sarri.

© Riproduzione Riservata.