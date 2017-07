Calciomercato Roma/ News, su Mahrez occhio ad Arsenal e Tottenham. Intanto il Leicester... (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, Riyad Mahrez - La Presse

LE INGLESI FORTI SU MAHREZ, MONCHI VIRA SU NASRI?

Sembrava fatta per Riyad Mahrez alla Roma, colpo che avrebbe fatto sussultare il calciomercato italiano. Il Leicester ha capito però di poter ambire a ben più dei trenta milioni di euro offerti dai giallorossi che si pensavano di essere forti di un accordo praticamente raggiunto col calciatore algerino. Sky Sport nella notte ha sottolineato come i quarantacinque milioni di euro al momento siano una cifra che la Roma non può assolutamente permettersi di pagare. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com si sarebbero allora mosse con grande intelligenza l'Arsenal e il Tottenham. I due club inglesi potrebbero fare leva sul fatto che il calciatore in questione conosce già bene la Premier League, dove ha vinto il titolo due anni fa proprio con la maglia dei Foxes. Monchi continua a monitorare la situazione Samir Nasri, potrebbe arrivare lui qualora dovesse tramontare del tutto la pista che porta a Mahrez.

AGENTE GYOMBER: LASCERÀ LA ROMA

Chi lascerà sicuramente la Roma in questa sessione di calciomercato è il difensore Norbert Gyomber. Il centrale slovacco classe 1992 viene da una stagione con pochissime presenze tra Pescara e Terek Groznyj. Sicuramente a Roma non troverebbe spazio nonostante la partenza di Antonio Rudiger. Il suo procuratore, Gianluca Fiorini, ha confermato l'imminente addio. Questi ha parlato a RomaNews.eu sottolineando: "La mancata convocazione per la tournée negli Stati Uniti d'America è il segnale che Gyomber si deve trovare un'altra squadra. Il Verona non può essere più una destinazione possibile dopo l'arrivo di Heurtaux dall'Udinese. Il Palermo non credo invece che si possa permettere di pagare i seicentomila euro di stipendio che il calciatore guadagna al momento alla Roma. E' tutto davvero nelle mani di Monchi". Giocatore fisicamente dotato e in passato considerato un possibile crack non è riuscito ancora ad imporsi a causa di diversi infortuni fisici. Va ricordato che inoltre ha un accordo con la Roma fino al giugno del 2019 e che quindi i giallorossi hanno bisogno di un acquirente pronto ad acquistarlo stavolta magari a titolo definitivo.

© Riproduzione Riservata.