Calciomercato Roma/ news, Macedoni: El Shaarawy deve restare, Maharez? Arriverà! (esclusiva)

Riyad Mahrez in maglia del Leicester (LaPresse)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS - Entrati ormai nel vivo della stagione stiva del calciomercato la dirigenza della Roma è pronta a fare altri acquisti importanti, per consegnare la tecnico Eusebio Di Francesco. Il ds Monchi ha già messo nel mirino alcuni nomi di peso come quelli di Mahrez dal Leicester e Barreca dal torino senza però dimenticare a che le possibili uscite da Trigoria. In questo senso i nomi in lizza rimane ancora quello di Stephan El Shaarawy, benchè il giocatore non paia impaziente di abbandonare la maglia giallorossa. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito il procuratore Giovanni Macedoni: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net

La Roma riuscirà a comprare Mahrez? E' una possibilità, la Roma in effetti potrebbe portare in giallorosso Mahrez, il giocatore più importante del Leicester, un giocatore sicuramente di grande valore.

Barreca rimane tra gli obbiettivi? Perchè no in fondo il Torino non dovrebbe cedere Belotti e dovrà recuperare dei soldi non vendendo l'attaccante.

Iturbe resterà? Penso che Iturbe invece sia destinato alla partenza, a lasciare la Roma.

El Shaarawy lascerà la Roma? Io sono del parere che El Shaarawy dovrebbe rimanere nella squadra di Di Francesco. Farà parte ancora della Roma la prossima stagione.

(Franco Vittadini)

