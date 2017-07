Calciomercato Inter/ News, Cecere: Vidal? è fantamercato, per Angel Di Maria invece… (esclusiva)

Angel di Maria (LaPresse)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, IL PUNTO IN ESCLUSIVA DI CRESCENZO CECERE (ESCLUSIVA) – Estate importante per l’Inter, la cui dirigenza spera di chiudere qualche colpo fenomenale di calciomercato da consegnare al nuovo tecnico Luciano Spalletti prima della prossima stagione. Tanti i nomi di grandi giocatori accostati di recente ai nerazzurri, da Arturo Vidal a Angel di Maria, ma tra i tifosi c’è il timore che nessuno di questi profili possa presto vestire la maglia del club milanese. In uscita dall’Inter rimangono anche Antonio Candreva e Ivan Perisic, ma su questi due nomi la dirigenza nerazzurra non ha ancora chiarito la propria posizione. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito il procuratore Crescenzo Cecere: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Potrebbe arrivare Di Maria? Leggevo sui quotidiani francesi che il giocatore è stato messo in vendita e quindi anche l'Inter potrebbe acquistarlo. Non si potrà escludere che questo non accada veramente.

Dalbert è in dirittura di arrivo? E' da un mese che si parla di trasferimento sicuro ma non è mai successo niente di ufficiale, aspettiamo quindi che questa trattativa di mercato venga conclusa.

Vidal potrebbe vestire la maglia dell'Inter? Mi sembra in effetti fantamercato, non credo che possa essere possibile che Vidal possa arrivare all'Inter. Bisogna dire però che i cinesi possono sempre sorprenderci...

Quale sarà il futuro di Perisic? L'Inter dovrebbe tenerlo, per costruire una squadra molto competitiva bisognerà puntare anche su di lui. Perisic non si muoverà.

Candreva partirà? Non so di preciso quali siano le intenzioni di Spalletti, certo se il Chelsea offrisse una cifra molto alta, Candreva potrebbe anche lasciare l'Inte

(Franco Vittadini)

