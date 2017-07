Calciomercato Milan/ News, Brancatisano: Klainic e Belotti? Possibile il doppio colpo rossonero! (esclusiva)

Nikola Kalinic (LaPresse)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, IL PUNTO DI PIETRO BRANCATISANO (ESCLUSIVA)- Benchè la nuova dirigenza del Milan abbia già messo a bilancio più di una decina di colpi in questa finestra di calciomercato, pare che i rossoneri non vogliono fermarsi qui. Fassone e Mirabelli infatti sono alla ricerca di un ultimo nome big da regalare a Vincenzo Montella e ai propri tifosi e per il momento i profili più interessanti sono ancora quelli di Andrea Belotti e Nikola Kalinic: chi dei due potrebbe arrivare a Milanello? Non mancheranno però le cessioni: in questo senso i nomi più caldi sono quelli di Suso e Bacca per i quali non sono poche le offerte sul tavolo. Per approfondire tutti questi argomenti abbiamo sentito il procuratore Pietro Brancatisano: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Come vede la vicenda Belotti? Alla fine questa vicenda dovrebbe finire con l'arrivo di Belotti che dovrebbe vestire la maglia rossonera. Magari potrebbero andare al Torino Paletta e Niang, giocatori che piacciono alla formazione granata, giocatori che forse non a caso il Milan non ha ancora venduto.

Sarà Kalinic il centravanti del Milan? Magari il Milan potrebbe fare il doppio colpo e portare in rossonero sia Belotti che Kalinic.

Suso potrebbe partire? Sì potrebbe andarsene, non è da escludere che possa andare anche alla Roma.

Niang se ne andrà quindi, magari anche al Fenerbahce? Intanto posso dire che Niang è un buon giocatore, poi certo anche il Fenerbahce potrebbe essere una squadra dove potrebbe andare a giocare.

Che futuro per Bacca? Credo che la sua cessione sia inevitabile, Bacca lascerà il Milan, non rimarrà più a giocare nella squadra di Montella. Del resto con l'arrivo di alcuni attaccanti, altri se ne dovranno andare.

(Franco Vittadini)

