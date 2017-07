Calciomercato Inter/ News, Lucci propone Juan Cuadrado ai nerazzurri (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, Juan Cuadrado - La Presse

OFFERTO CUADRADO ALL'INTER!

Spunta a sorpresa una nuova pista nel calciomercato dell'Inter. Secondo Premium Sport pare infatti che la Juventus abbia proposto ai nerazzurri il cartellino di Juan Cuadrado, finito in secondo piano dopo gli arrivi a Torino di Federico Bernardeschi dalla Fiorentina e di Douglas Costa dal Bayern Monaco. A spingere per questa situazione c'è sicuramente il procuratore del ragazzo, Alessandro Lucci, che starebbe prendendo in considerazione l'idea di far partire il colombiano visto che lo spazio per una maglia da titolare in bianconero si è ulteriormente ristretto. L'Inter deve prendere una decisione importante anche perché il club Campione d'Italia valuta Cuadrado ben trenta milioni di euro. Cuadrado è un calciatore in grado di spaccare letteralmente le partite, riuscendo a dare il meglio di sé spesso partendo dalla panchina. Staremo a vedere se questa trattativa si concretizzerà con il Milan sempre alla finestra. Vincenzo Montella è un grande estimatore del calciatore che ha allenato alla Fiorentina.

PERISIC RINNOVA E RESTA, PARTE CANDREVA

La situazione legata a Ivan Perisic, in questa sessione di calciomercato, potrebbe improvvisamente subire l'ennesimo scossone. Un tira e molla continuo infatti ha portato il croato ad avvicinarsi al Manchester United per poi riavvicinarsi alla permanenza in nerazzurra diverse volte. Il momento attuale ci dice addirittura che il croato ex Wolfsburg possa rinnovare con l'Inter per rimanere a Milano ancora a lungo. L'indiscrezione lanciata da Premium Sport porta poi alla squadra di José Mourinho che dovrebbe virare a questo punto verso Gareth Bale del Real Madrid. Se dovesse rimanere Ivan Perisic a Milano l'Inter a quel punto andrebbe a cedere Antonio Candreva che ormai da troppo tempo è stato richiesto dal Chelsea di Antonio Conte. Il tecnico italiano dei blues ha un debole per l'esterno romano a cui aveva regalato una maglia da titolare all'Europeo quando era il commissario tecnico della nazionale azzurra.

© Riproduzione Riservata.