Calciomercato Juventus/ News, si riapre la pista Keita Baldé Diao (Ultime notizie)

KEITA BALDE-JUVE, L'OFFERTA E' GIUSTA?

Ora c'è anche l'ammissione di Beppe Marotta che ieri a Sky Sport, durante la presentazione del calendario della Serie A 2017/2018 ha ribadito come i bianconeri siano fermamente interessati a Keita Baldé Diao. Il senegalese della Lazio è ricercato anche dall'Inter, ma ha già da tempo un accordo con la Juventus sulla parola che nel caso poi non si dovesse trovare un accordo il calciatore arriverà a Torino tra un anno a parametro zero. Secondo le ultime però pare che ci sia stata una leggera apertura da parte della Lazio di Claudio Lotito per la cessione alla Juventus al contrario degli ultimi giorni nei quali si mormorava che l'eclettico presidente biancoceleste avrebbe venduto Keita a tutti tranne proprio che alla Juventus. Esterno d'attacco rapido e dotato di grande estro Keita potrebbe servire a una Juventus votata all'attacco che in rosa ha già Douglas Costa, Federico Bernardeschi, Marko Pjaca e Juan Cuadrado senza scordare Mario Mandzukic, Gonzalo Higuain e Paulo Dybala.

ROMAGNA AL CAGLIARI IN ATTESA DI DEL FABRO

La Juventus e il Cagliari hanno completato una delicata operazione di calciomercato che riguarda due giovani speranze del nostro calcio. A Torino sbarca Daniele Del Fabro mentre a Cagliari vola Filippo Romagna. Entrambi difensori centrali interpretano il calcio in maniera totalmente diversa. Il primo è un marcatore rapido e dotato di grande intelligenza nella gestione degli spazi, il secondo invece è un play basso che ha giocato nella Primavera della Juventus spesso anche da regista di centrocampo. A confermare la trattativa ci ha pensato anche il Presidente del Cagliari Tommaso Giulini. Questi ha parlato a Sky Sport sottolineando: "Romagna è un nuovo calciatore del Cagliari". Sono state poche parole, semplici ma dirette. Non si è parlato di Daniele Del Fabro ma le ultime ci dicono che l'affare sia stato chiuso con un ulteriore bonifico di tre milioni di euro in favore della squadra sei volte Campione d'Italia.

