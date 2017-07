Calciomercato Lazio/ News, Pellegrini: Simeone? Ha talento ma Falcinelli è meglio per Inzaghi (esclusiva)

Diego Falcinelli (LaPresse)

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, IL PUNTO DI SANTE PELLEGRINI (ESCLUSIVA) – Movimenti di calciomercato in casa della Lazio alla ricerca di un rinforzo in attacco che possa un po’ di respiro a Immobile: i due nomi per ora visti in pole position ovvero Simeone e Falcinelli ma per entrambi la dirigenza biancoceleste non si è ancora fatta avanti seriamente. Intanto non sono poche le voci di mercato che vedono la Juventus pronta a fare razzia della rosa in mano a Inzaghi: Keita, De Vrij e Milikovic Savic sono tra i nomi papabili a vestire presto la maglia bianconera ma di certo Lotito non si separerà dai suoi gioielli senza un adeguato compenso. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito il procuratore Sante Pellegrini: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Arriverà Simeone? E' un buon giocatore, un buon attaccante ma dovrebbe crescere fisicamente. Una punta in grado di migliorare nel futuro.

La Lazio prenderà Falcinelli? Anche lui è una punta di valore, sinceramente lo preferisco a Simeone. E' più un attaccante di peso che potrebbe essere di aiuto al reparto offensivo della formazione biancoceleste.

Keita in bianconero? Keita ha un accordo con la Juventus da un anno e mezzo. Sta crescendo come giocatore e come persona. Credo però che Lotito non voglia lasciarlo andare alla Juventus a parametro zero, il contratto gli scadrà fra sei mesi. Cercherà a tutti costi di cederlo in questo mercato magari all'Inter dove prenderebbe in ogni caso tre milioni di euro.

Anche De Vrij potrebbe andare alla Juventus? Anche De Vrij aveva un accordo con la Juventus da un anno e mezzo. Anche lui ha il contratto che gli scadrà fra sei mesi. Penso però che De Vrij continuerà a giocare nella Lazio e poi nel corso della prossima stagione si arriverà a un accordo per il rinnovo del contratto così da cederlo a buon prezzo.

Sarebbe lui lo stopper ideale per sostituire Bonucci? Né lu, né lo stesso Manolas, magari Hummels che però il Bayern cederebbe solo a cinquanta milioni.

La Lazio potrebbe cedere anche Milinkovic Savic alla Juventus? Lui è il più forte dei tre ma qui Lotito non lo cederà alla Juventus. Del resto qui la Lazio si è cautelata bene e ha rinnovato il contratto di Milinkovic fino al 2021. E' destinato a diventare un centrocampista molto forte, di grande livello.

E la voce di mercato che dice che la Juventus offrirebbe cento milioni per i tre giocatori? No, non c'è niente di vero, è solo fantamercato!

(Franco Vittadini)

© Riproduzione Riservata.