Calciomercato Milan/ News, clamorosa suggestione Cristiano Ronaldo (Ultime notizie)

CRISTIANO RONALDO-MILAN, BUFALA DI CALCIOMERCATO?

Succede d'estate che il calciomercato si infiammi anche per quelle che sono solo delle indiscrezioni destinate a rimanere tale. E' così che durante una sessione clamorosa da parte del Milan nasce quella che potrebbe essere la trattativa dell'estate 2017. Pare infatti che il Milan abbia chiesto informazioni a Jorge Mendes su Cristiano Ronaldo, durante una lunga chiacchierata in cui si è parlato di diversi altri giocatori. Dal punto di vista economico la trattativa può essere considerata impossibile con il Milan che non potrebbe sostenere determinati costi. Le indiscrezioni ci portano a una battuta fatta dai rossoneri di fronte all'agente del calciatore che potrebbe rimanere tale. Queste indiscrezioni hanno però, giustamente, scatenato i tifosi del Milan che sui social network sognano quello che potrebbe diventare all'improvviso un dream team in grado di vincere tutto. Certo è che se dovesse arrivare Cristiano Ronaldo al Milan davvero gli equilibri si sposterebbero in maniera importante.

LA FIORENTINA VUOLE NIANG

Tra i calciatori dati in partenza in questa sessione di calciomercato nel Milan c'è anche Mbaye Niang. L'esterno francese è tornato dal prestito al Watford. Con l'arrivo di Fabio Borini e Hakan Calhanoglu per lui lo spazio si è letteralmente azzerato. Probabilmente la volontà stessa del giocatore è quella di partire per trovare più spazio in una squadra che creda nelle sue qualità. Secondo quanto riportato da MilanNews pare che su di lui ci sia il fortissimo pressing della Fiorentina che deve sostituire Federico Bernardeschi ceduto da poco alla Juventus di Massimiliano Allegri. Pare che sia stato Stefano Pioli, nuovo allenatore dei viola, a premere con il suo direttore generale Pantaleo Corvino per andare dal Milan a prendere questo giovane e talentuoso calciatore. Niang ha dimostrato solo a tratti di essere un grande talento, perdendosi troppo spesso nei meandri di un carattere che di certo non ha la continuità nei suoi pregi.

