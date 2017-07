Calciomercato Napoli/ News, Fratellanza: Pepe rinnoverà. Rulli? Meglio puntare su Meret (esclusiva)

Pepe Reina (LaPresse)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, IL PUNTO IN ESCLUSIVA DI CLEMENTE FRATELLANZA (ESCLUSIVA) – Questa stagione di calciomercato estiva non sta vedendo il Napoli da protagonista: pochi i movimenti in casa degli azzurri finora e con una dirigenza che pare bloccata sul tema rinnovi, uno su tutti quello del portiere spagnolo Pepe Reina. A metà luglio infatti il numero 1 spagnolo non ha ancora chiarito il suo futuro e neppure la dirigenza De Laurentiis si è scucita troppo a proposito mentre i tifosi attendono lumi. Nel frattempo le voci di calciomercato vedono in orbita Napoli sia Benassi dal Torino che Rulli dalla Real Societad ma per entrambi le trattative paiono ancora molto complicate. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito il procuratore Clemente Fratellanza: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Benassi al Napoli? Non credo che possa arrivare se Zapata vada al Torino. Un Zapata che potrebbe peraltro andare anche alla Fiorentina. Il Napoli non sembra voler fare molti acquisti ma mantenere piuttosto l'organico della scorsa stagione per puntare allo scudetto.

Arriverà Rulli dalla Real Sociedad? Reina potrebbe firmare un altro anno di contratto. Rulli potrebbe arrivare se sarà pagato come si dice sedici milioni, una cifra sotto la clausola rescissoria. Prendere Karnezis non sarebbe l'ideale. Piuttosto la soluzione migliore sarebbe puntare su Meret lasciandolo un altro anno alla Spal per poi affiancarlo la prossima stagione a Reina.

Insigne resterà? Credo proprio di sì e penso che tutte queste voci attorno a lui dipendano dal fatto che Insigne potrebbe prendere come procuratore Raiola. Vedremo poi la prossima stagione dove potrebbero partire anche sei-sette giocatori. Quest'anno no, il Napoli punterà allo scudetto.

Hysaj potrebbe finire alla Juventus? La Juventus lo vorrebbe ma se è vero che avesse offerto quaranta milioni per acquistarlo fossi il Napoli lo cederei subito...

Allan verso la Premier? No, anche se diversi club della Premier come lo stesso Newcastle l'hanno cercato. Allan non si muoverà.

(Franco Vittadini)

