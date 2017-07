Calciomercato Napoli/ News, Rulli si prende tempo. Giaccherini verso la cessione (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, Emanuele Giaccherini - La Presse

REINA-RULLI, DESTINI INCROCIATI

Rimane un mistero di calciomercato per il Napoli quello legato al portiere della prossima stagione del Napoli. Al momento il titolarissimo rimane Pepe Reina anche se la situazione riguardante il suo futuro non è del tutto chiara visto che il suo contratto rimane in scadenza nel 2018. Tra i nomi caldi per sostituirlo c'è quello di Geronimo Rulli della Real Sociedad, calciatore di cui si parla ormai abbondantemente da un paio di settimane. Come riportato da TuttoNapoli.net è stato lo stesso portiere a parlare del suo futuro ai microfoni dei media argentini, sottolineando la volontà al momento di pensare solo alla Real Sociedad. Ecco quanto sostenuto da Rulli: "Per adesso mi sto preparando con attenzione alla prossima stagione. Per arrivare in nazionale devo lavorare duramente con la Real Sociedad. Ho avuto la fortuna di debuttare e ora voglio essere il titolare qui. Un giorno mi piacerebbe tornare in patria un giorno, ma per il momento non ci penso proprio. Bisogna dare tempo al tempo. So dell'interesse del Napoli, ma sono davvero molto tranquillo. Penso a questa stagione poi qualsiasi decisione io prenda devo esserne assolutamente sicuro". Parole chiare quelle di Rulli che sicuramente non vuole fare l'errore di prendere una scelta affrettata solo per il blasone della squadra che lo sta cercando. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane per risolvere finalmente il tabù legato al portiere del Napoli.

GIACCHERINI PARTE, ARRIVA UNO TRA RASHICA E ZENELI

Il Napoli sta conducendo una sessione di calciomercato molto oculata con pochi colpi, molta attesa e anche qualche permanenza importante. Tra i calciatori che potrebbero dire addio c'è sicuramente Emanuele Giaccherini, esterno d'attacco duttile che può giocare anche da interno e che ha sicuramente nel potersi muovere in diversi ruoli una delle sue doti principali. Nonostante la stima nutrita nei suoi confronti da Maurizio Sarri il calciatore è stato utilizzato veramente col contagocce e con il Mondiale in Russia alle porte questo si vorrebbe giocare le sue chance andando a vestire una maglia da titolare. Sono due i calciatori che gli azzurri hanno già messo nel mirino per sostituire l'eventuale partenza di Emanuele Giaccherini. Uno è Rashica del Vitesse mentre l'altro è Zeneli dell'Heerenveen come riporta l'esperto di calciomercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio sul suo portale. Si tratta di due calciatori comunque giovani e di buona prospettiva che darebbero a Maurizio Sarri la possibilità di avere un'alternativa in più.

