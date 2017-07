Calciomercato Roma/ News, Calamassi: Manolas? non fa la differenza ma rimarrà mentre Sadiq… (esclusiva)

Kostas Manolas (LaPresse)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, IL PUNTO DI VENZO CALAMSSSI (ESCLUSIVA)- Esploriamo gli scenari di calciomercato in casa Roma: in entrata a Trigoria rimane attesissimo Mahrez, ultimo colpo della dirigenza Monchi, ma sono tanti i giocatori visti ora in uscita da casa giallorossa. Da Manolas a Nianggolan fino al giovanissimo Sadiq, proveniente dalla Primabera della Roma, ma che ha avuto modo di mettersi in mostra moltissimo sotto la direzione del nuovo tecnico Eusebio Di Francesco in questa stagione estiva di amichevoli e test anche di grande prestigio. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito il procuratore Venzo Calamassi: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

La Roma alla fine prenderà Mahrez? Alla fine penso di sì visto che Pallotta ha già fatto diverse cessioni e dovrebbe avere i soldi necessari per acquistarlo. Mahrez arriverà.

Manolas rimarrà? Penso proprio di sì, anche se non mi sembra un difensore eccezionale, un giocatore così forte. Secondo me Manolas non fa la differenza.

Nainggolan rinnovo scontato, grande cosa per la Roma? Una buona cosa, visto che poi lui vuole rimanere alla Roma. E' un ottimo calciatore, dal grande rendimento, di notevole qualità tecnica.

Fazio lascerà la Roma? Se succederà così sarà anche per problemi economici, del resto sono proprio quelli che decidono il mercato di una squadra spesso.

Sadiq verso la cessione? Il talento nigeriano dovrebbe lasciare la Roma. Mi auguro che venga dato solo in prestito e non ceduto definitivamente. Quando un giocatore è giovane bisogna aspettare la sua crescita calcistica che non avviene mai prima di una certa età.

(Franco Vittadini)

© Riproduzione Riservata.