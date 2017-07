Calciomercato Roma/ News, Mahrez si complica ma Monchi non molla (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, Riyad Mahrez - La Presse

MAHREZ-ROMA, CONCLUSIONE LONTANA

Riyad Mahrez rimane un grande obiettivo di calciomercato per la Roma, il calciatore giusto per sostituire l'ormai partito verso il Liverpool Mohamed Salah. Secondo quanto riportato da Sky Sport pare che il direttore sportivo della Roma Monchi stia provando a convincere il Presidente James Pallotta a proporre trentacinque milioni di euro al Leicester che a quel punto accetterebbe. Nonostante Mahrez abbia dimostrato di avere grandissimi doti tecniche, dopo aver vinto la Premier League con la maglia delle foxes è calato nelle sue prestazioni forse un po' scarico dal punto di vista delle motivazioni. Giocatore umile e adatto al 4-3-3 di Eusebio Di Francesco potrebbe essere seguito ancora a lungo perché considerato fondamentale per gli equilibri di una squadra alla ricerca di un vero e proprio fantasista. Nonostante questo la Roma si deve cautelare con Monchi che ha già individuato in Samir Nasri del Manchester City l'eventuale sostituto.

ENTRO DOMENICA NAINGGOLAN RINNOVA

Sembra essere finalmente terminata la lunga telenovela legata al futuro di Radja Nainggolan. Il belga della Roma è stato a lungo corteggiato dall'Inter in questa sessione di calciomercato. Il calciatore però ha deciso di sposare la causa giallorossa in maniera definitiva e quindi è pronto a firmare un rinnovo con adeguamento fino al 2021. Secondo Sky Sport pare che già domenica potrebbe esserci l'annuncio del rinnovo di contratto. Radja Nainggolan è sicuramente al momento almeno tra i cinque centrocampisti più forti del mondo e la Roma lasciandolo partire perderebbe davvero molto. Giocatore dotato di una grande personalità è felice degli adeguamenti di contratto ma a Roma ha trovato una seconda casa dalla quale difficilmente se ne andrà. Anche le squadre che lo hanno cercato al momento si sono tutte defilate, pronte a puntare un altro obiettivo che possa appianare almeno in parte la rinuncia a Nainggolan.

