Calciomercato Torino/ News, Caccese: Belotti non partirà mentre Locatelli… (esclusiva)

Andrea Belotti (LaPresse)

CALCIOMERCATO TORINO NEWS, IL PUNTO DI ANTONIO CACCESE (ESCLUSIVA)- Quando si parla di calciomercato in casa del Torino il primo tema caldo riguarda Andrea Belotti: il bomber granata partirà oppure la dirigenza riuscirà a tenerlo nel capoluogo piemontese? Per il Gallo le richieste non mancano ma l’alta clausola e la ferra volontà di Cairo di tenersi stretto il suo bomber potrebbe non incoraggiare offerte da parte di altri club. Il Torino però in questi giorni si è dimostrato anche su altri fronti del mercato: da Locatelli a Zapata oltre che Simeone dal Genoa che poter rispondere alle richieste del tecnico Sinisa Mihajlovic. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito il procuratore Antonio Caccese: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Belotti finirà al Milan? E' vero che il Torino è una bottega cara e non è facile acquistare a basso prezzo i suoi giocatori. In ogni caso penso che Cairo non abbia l'intenzione di vendere Belotti. Preferirà tenerlo al Torino.

Potrebbe arrivare Locatelli? Questa in ogni caso dovrebbe essere una trattativa di mercato separata con Locatelli. Non credo che possa essere inserita nell'affare Belotti

Locatelli in ogni caso potrebbe diventare granata? C'è la possibilità che Locatelli però in effetti diventi un giocatore granata. Potrebbe anche fare esperienza nel Torino.

Zapata diventerà centravanti del Torino? Io fossi nel Napoli lo terrei perchè Zapata è un ottimo centravanti e potrebbe risultare utile durante la stagione. Proprio per questo il Torino farebbe un buon acquisto.

Potrebbe magari essere Simeone il centravanti del Torino? In effetti c'è molta concorrenza e non sarà facile per il Torino acquistarlo, portarlo nella squadra di Mihajlovic.

(Franco Vittadini)

© Riproduzione Riservata.