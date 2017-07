CALCIOMERCATO JUVENTUS/ News, si tratta per Matuidi, Dybala addio a sorpresa? (Ultime notizie)

Dybala sogno del Barcellona (foto LaPresse)

MATUIDI VICINO ALLA JUVE, MA IL PSG NON FA SCONTI

La Juventus si sta muovendo comunque anche in entrata per riuscire a puntellare una squadra che con un paio di innesti sarebbe comunque ancora di gran lunga la favorita numero uno per lo Scudetto (sarebbe il settimo di fila per i bianconeri). In attesa di scoprire quale sarà il difensore centrale che potrà raccogliere l’eredità di Leo Bonucci, la Juventus sembra intenzionata a chiudere al più presto per l’acquisto di un elemento accostato ai bianconeri ormai da diverso tempo. Si tratta di Matuidi, col centrocampista del Paris Saint Germain gestito da Mino Raiola che proprio nella giornata di giovedì è stato avvistato nella sede juventina. Il mediano è un pupillo di Allegri che lo ritiene importantissimo per puntellare il centrocampo. L’affare potrebbe chiudersi presto anche se il Paris Saint Germain, pronto come detto a investire uno sproposito su Neymar, non sarebbe molto in vena di sconti sul mercato e di questo la Juventus dovrà tenere conto.

DYBALA ADDIO A SORPRESA?

E’ notizia di pubblico dominio che in questi giorni il Paris Saint Germain starebbe cercando di strappare Neymar al Barcellona per la cifra record di 222 milioni di euro. Una trattativa destinata a far discutere ma che trasversalmente potrebbe coinvolgere anche la Juventus. Il club bianconero infatti si trova ad essere osservato speciale dai blaugrana, folgorati in primavera dalla strepitosa performance di Paulo Dybala in Champions League proprio contro il Barca. Se Neymar dovesse partire, sarebbe proprio l’argentino il prescelto per andare a completare il tridente con Messi e Suarez in blaugrana, con un’offerta da 120 milioni di euro già pronta per la Juventus. E difficilissima da rifiutare per i bianconeri che si stanno tutelando con gli acquisti di Douglas Costa, Bernardeschi e ora sembra anche Keita, con la trattativa con la Lazio difficile ma comunque ormai avviata: ma la partenza di Dybala dopo quella di Bonucci sarebbe un duro colpo per i tifosi bianconeri.

