CALCIOMERCATO ROMA/ News, Nainggolan rinnova, Manolas e Mahrez in stand by (Ultime notizie)

Nainggolan ha rinnovato con la Roma (foto LaPresse)

MANOLAS E MARHEZ, DUE CASI SPINOSI

Risolta la questione Nainggolan, in casa Roma seppure per motivi diversi le due questioni più spinose restano a questo punto quelle legate a Mahrez e a Manolas. Nel primo caso, l’arrivo dell’esterno offensivo del Leicester sarebbe per la Roma il vero colpo dell’estate. Da più parti si riferisce come Mahrez sarebbe più che favorevole ad un trasferimento in giallorosso, ma manca l’accordo con il club inglese che non vuole trattare per meno di 40 milioni di sterline la partenza del giocatore, quando la Roma vorrebbe spingersi al massimo a 30. Per Manolas invece non si sbrocca la situazione contrattuale: dopo il rifiuto del difensore greco allo Zenit San Pietroburgo, restano in bilico le offerte di altre squadre che finora non sono state convincenti né per la Roma, né per il giocatore. Manolas rischia di restare in stand by, il che porterebbe la Roma a rischiare di veder deprezzato il suo gioiello ellenico, al momento leader della difesa della squadra allenata da Eusebio Di Francesco.

NAINGGOLAN, FINALMENTE IL RINNOVO

E’ finalmente arrivata l’attesa fumata bianca. La Roma ha chiuso per il rinnovo di Radja Nainggolan, il centrocampista belga chiamato a ricoprire il ruolo di leader della squadra giallorossa in una stagione che, rispetto alla scorsa annata, ha fatto registrare la partenza di giocatori importanti come Totti, Salah, Paredes, Rudiger e Szczesny. Le trattative sono state lunghe, ma già da diversi giorni si parlava di un lieto fine ormai alle porte. E’ arrivato con un rinnovo quadriennale, che vedrà dunque Nainggolan legarsi alla Roma fino al 2021, con cifre importantissime da vero top player per il centrocampista della Nazionale belga. Nainggolan partirà da una base fissa di quattro milioni euro annui netti che con i bonus potranno arrivare fino a cinque e mezzo. Un vero boom contrattuale che rende Radja il giocatore di gran lunga più pagato della rosa della Roma: per la serie, a grandi poteri corrispondono anche grandi responsabilità.

