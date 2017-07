Calciomercato Fiorentina/ News, Sciurpa: servono rinforzi, Zapata e Simeone sono nomi importanti (esclusiva)

Giovanni Simeone (LaPresse)

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, IL PUNTO DI PAOLO SCIURPA (ESCLUSIVA)- Stagione di calciomercato piuttosto confusa in casa della Fiorentina: le vicende societarie e la rabbia dei tifosi nei confronti della dirigenza non aiutano mentre sono tanti i nomi della rosa viola a fare gola a diversi top club. I fan del club gigliato si chiedono chi sarà il prossimo a lasciare Firenze: dopo Borja Valero e Bernardeschi sarà forse la volta di Kalinic in direzione Milan? Intanto le voci di mercato vedono i profili di Zapata e Simeone vicini alla Fiorentina che necessita senza dubbio di rinforzarsi in vista della prossima stagione di campionato. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito il procuratore Paolo Sciurpa: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Zapata arriverà? Potrebbe arrivare e del resto dopo le cessioni avvenute la Fiorentina potrebbe aver fatto un tesoretto per acquistare giocatori di valore come lo stesso Zapata. Uno Zapata che potrebbe essere ideale come prima punta nel reparto offensivo viola.

Simeone alla Fiorentina? Potrebbe arrivare insieme a Zapata, lui potrebbe affiancarlo in questa coppia d'attacco di notevole valore tecnico della Fiorentina. Una piazza calda e importante come la Fiorentina ha bisogno di rinforzarsi con giocatori forti.

Masina per la Fiorentina? E' un calciatore da Fiorentina, un calciatore che andrebbe bene nel reparto arretrato viola.

Kalinic potrebbe andare solo al Milan? E' vero che ci sono diverse squadre su di lui, come lo stesso Marsiglia. E' vero però che al di là se arrivi o no Belotti il fascino di un Milan che ha vinto sette Champions League dovrebbe convincere Kalinic.

Tatarusanu al Nantes? Tatatusanu dovrebbe andare al Nantes. Ha fornito prestazioni di livello altalenante. La Fiorentina dovrebbe puntare poi su Sportiello, un portiere che già al Poggibonsi dove era cresciuto aveva mostrato le sue grandi qualità tecniche.

(Franco Vittadini)

