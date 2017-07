Calciomercato Inter/ News, sorpasso al Milan nella corsa per Cuadrado (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, Juan Cuadrado - La Presse

30 MILIONI PER CUADRADO

L'Inter supera il Milan nella corsa a Juan Cuadrado in questa sessione di calciomercato come riporta TuttoMercatoWeb.com. La Juventus ha ormai deciso di cedere il colombiano dopo aver acquistato nello stesso ruolo Douglas Costa dal Bayern Monaco e Federico Bernardeschi dalla Fiorentina. Il calciatore è stato proposto direttamente dal suo procuratore Alessandro Lucci all'Inter con il Milan però che non smette di monitorarlo. Vincenzo Montella infatti è un suo grande estimatore e lo conosce bene visto che lo ha già allenato alla Fiorentina. La Juventus per cedere Juan Cuadrado chiede circa trenta milioni di euro e non è impossibile pensare che l'Inter possa decidere di fare questo investimento. Nato come terzino e diventato un'ala col passare del tempo si adatterebbe perfettamente al modo di fare calcio di Luciano Spalletti che da sempre predilige il 4-2-3-1.

EDER RIMANE

Uno dei veri protagonisti del precampionato dell'Inter è stato sicuramente Eder. L'italo brasiliano era finito un po' fuori dai radar in questa stagione, ma Luciano Spalletti vuole rilanciarlo. Il calciatore viene da una strepitosa prestazione contro il Bayern Monaco dove una doppietta l'ha tolto definitivamente dal calciomercato. Di questa situazione ha parlato il suo procuratore Andrea Bagnoli ai microfoni di SportItalia. Questi ha sottolineato come il club nerazzurro abbia deciso di puntare forte sul suo assistito per il futuro. Da parte sua Eder è molto felice anche se vorrebbe delle garanzie di giocare il più possibile per essere convocato dal commissario tecnico dell'Italia Giampiero Ventura al prossimo Mondiale in Russia dopo essere stato protagonista un anno fa quando si sono giocati gli Europei. Attaccante rapido e dotato di un buon senso del gol in nerazzurro ha vissuto momenti altalenanti senza mai riuscire a ripetere quanto avevamo visto quando era alla Sampdoria.

