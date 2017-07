Calciomercato Juventus/ News, Perotto: Manolas e Thiago Silva? Piste difficili, mentre Matuidi… (esclusiva)

Tomas Rincon (LaPresse)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, IL PUNTO DI PIERPAOLO PEROTTO (ESCLUSIVA) – In casa Juventus la dirigenza continua a lavorare senza particolari clamori alla ricerca di nuovi colpi di calciomercato estivo: tanti i nomi che porrebbero rientrare negli interessi della Vecchia Signora, con tanti big come Matuidi e Thiago Silva. Le trattative per entrambi si annuncia comunque complesse per la Juventus, che non perde di vista altri obbiettivi come Manolas dalla Roma. Rimangono in uscita da Vinovo Asamoah e Rincon nonostante il tecnico Allegri abbia speso belle parole per entrambi negli ultimi giorni. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito il procuratore Pierpaolo Perotto: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Potrebbe arrivare Matuidi? C'è la possibilità visto che la Juventus vorrebbe un centrocampista. Quindi Matuidi potrebbe vestire la maglia bianconera.

Anche Thiago Silva diventerà bianconero? Non mi sembra invece facile che Thiago Silva possa arrivare, non mi sembra un ingaggio semplice da parte della Juventus. In ogni caso sono tutti e due dei grandi giocatori.

Manolas alla Juventus? Non credo che questo acquisto possa avvenire: se andasse via anche Manolas cosa farebbe Nianggolan?

Asamoah partirà da Torino? E' un buon giocatore, richiesto da tanti club, potrebbe in ogni caso far comodo alla Juventus impegnata su tutti i tre fronti, campionato, Coppa Italia, Champions League.

Rincon partirà? Vale più o meno lo stesso discorso, c'è però da dire che tutto il prossimo mercato ruoterà attorno alla possibile partenza di Dybala. Per ora è tutto bloccato.

(Franco Vittadini)

