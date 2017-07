Calciomercato Milan/ News, Kalinic arriva la prossima settimana per 20 milioni di euro (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, Nikola Kalinic - La Presse

PER KALINIC E' FATTA

Alla fine l'attaccante di riferimento del Milan sarà Nikola Kalinic. Il nome del croato è sulle prime pagine di calciomercato ormai da diverse settimane. Negli ultimi giorni poi si era fatta forte la voce di un suo possibile trasferimento sull'altra sponda del Naviglio per giocare con la maglia dell'Inter. I rossoneri da tempo hanno una bozza di accordo con il Milan, ma hanno voluto valutare prima altri obiettivi per poi decidere di puntare proprio su di lui. Secondo quanto riportato su Twitter dall'esperto di calciomercato di Premium Sport Paolo Bargiggia pare che la prossima settimana possa essere quella buona per chiudere l'affare. Si parla di una cifra attorno ai venti milioni di euro. Nella trattativa poi potrebbero entrare il cartellino del difensore Gabriel Paletta, spesso accostato al Torino, e di un calciatore della Primavera del quale non è ancora noto il nome.

SOSA PARTE, PIACE IN TURCHIA

Tra i calciatori che il Milan cederà in questa sessione di calciomercato c'è il Principito José Sosa. Questi non è stato convocato per la gara di ieri contro il Craiova di Europa League vinta grazie a una rete di Ricardo Rodriguez su punizione. Il Milan in quel ruolo ha comprato Lucas Biglia e dietro di lui ci sarà Riccardo Montolivo con Sosa quindi che è destinato a partire. Secondo quanto riportato da SportItalia pare che il calciatore sia finito nel mirino del campionato turco dove ha fatto bene col Besiktas e dove sarebbe felice di tornare. Il calciatore ormai ha capito che lascerà il Milan e sicuramente per lui sarà importante trovare continuità con la maglia di un altro club che possa offrirgli la possibilità di giocare con continuità. Centrocampista dotato di grandi piedi e intelligenza sopra la media nel Milan però quest'anno davvero rischierebbe di non trovare mai spazio nonostante la partecipazione a tre competizioni.

