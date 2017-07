Calciomercato Napoli/ News, Rulli non gioca un'amichevole e i tifosi della Real Sociedad... (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, Geronimo Rulli - La Presse

RULLI FUORI SQUADRA. SCELTA TECNICA O DI MERCATO?

Il nome di Geronimo Rulli continua a muovere il calciomercato del Napoli che presto potrebbe affondare il colpo per andare a chiudere per il portiere della Real Sociedad. Intanto ieri è arrivato un indizio che porta all'addio di questo eclettico portiere. Ieri infatti il calciatore non è sceso in campo nell'amichevole che il club spagnolo ha perso due a zero contro il Venio in Olanda. Una sfida che sicuramente lascia l'amaro in bocca e preoccupa i tifosi che potrebbero perdere un loro punto di riferimento. Secondo quanto riportato As pare che comunque la scelta sia stata esclusivamente tecnica e non c'entri assolutamente l'ipotesi Napoli. Nonostante questo il club azzurro sta lavorando molto assiduamente per cercare di convincere il club spagnolo a cedere questo estremo difensore che diventerebbe così il vice Pepe Reina per un anno per prendere poi il suo posto tra due stagioni.

GIACCHERINI ALLO SPARTA PRAGA, STRAMACCIONI DECISIVO

Emanuele Giaccherini è a un passo dal diventare un calciatore dello Sparta Praga, questa è la notizia di calciomercato con cui potrebbe aprirsi la giornata del Napoli. Il giornalista Giovanni Scotto de Il Roma ha sottolineato come decisivo sia stato nella trattativa il tecnico della squadra ceca Andrea Stramaccioni. Questo avrebbe chiamato in prima persona proprio Giaccherini per convincerlo a trasferirsi allo Sparta. Si parla di una cessione a titolo definitivo. L'ex calciatore di Bologna e Juventus si vuole giocare le sue carte per essere convocato al Mondiale dopo un Europeo da assoluto protagonista agli ordini di Antonio Conte. Con l'arrivo di Giampiero Ventura e qualche panchina di troppo al Napoli il calciatore ha perso molto terreno e non è stato più convocato in Nazionale. Dopo la sua cessione e perso Berenguer, che è finito al Torino, il Napoli è ora alla ricerca di un altro esterno.

