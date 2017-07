Calciomercato Inter/ News, Vecino pronto per le visite mediche (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, Matias Vecino - La Presse

PER VECINO E' FATTA!

Il prossimo colpo di calciomercato dell'Inter sarà Matias Vecino. I nerazzurri si sono decisi a pagare l'intera clausola rescissoria per andare a prelevarlo dalla Fiorentina in modo da poter ricomporre la coppia formata insieme a Borja Valero precedentemente arrivato dal club viola. Secondo quanto riporta TuttoMercatoWeb.com pare che martedì ci saranno le visite mediche per il calciatore uruguaiano che dopo queste firmerà un accordo con il club nerazzurro diventando così ufficialmente un giocatore della beneamata. Centrocampista di rottura dotato di un buon piede andrà a formare la batteria in mezzo al campo con uno tra Roberto Gagliardini e Geoffrey Kondogbia. Probabile infatti che lo spagnolo Borja Valero sarà utilizzato da trequartista centrale nel 4-2-3-1 in alternanza con il portoghese Joao Mario. Di sicuro però Matias Vecino a Milano avrà molto spazio per dimostrare tutte le sue qualità e meritarsi un posto ai prossimi Mondiali che si giocheranno in Russia.

VALENCIA E FENERBAHCE SU ANSALDI

In questo precampionato si è parlato poco della situazione legata a Cristian Daniel Ansaldi. Il terzino argentino è arrivato l'estate scorsa dallo Zenit San Pietroburgo via Genoa e non ha convinto molto anche per una condizione fisica sempre più precaria. Con la rivoluzione dettata dall'arrivo sulla panchina dalla Roma di Luciano Spalletti tra quelli a pagare ci potrebbe essere proprio lui. Secondo quanto riportato da FcInterNews.it pare che su Ansaldi ci siano il Valencia e il Fenerbahce. Il club spagnolo starebbe vagliando la possibilità di prendere un terzino a prescindere dalla cessione o meno di Joao Cancelo. Quest'ultimo è nel mirino della Juventus di Massimiliano Allegri e piace molto anche all'Inter. I nerazzurri potrebbero quindi provare a imbastire una trattativa magari insernedo il cartellino di Cristian Daniel Ansaldi come parziale contropartita. Staremo a vedere quali saranno le decisioni prese dai nerazzurri e di conseguenza anche come si muoveranno il club spagnolo e quello turco.

