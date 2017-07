Calciomercato Juventus/ News, Keita vuole solo i bianconeri! (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, Keita Baldé Diao - La Presse

KEITA, BASTANO 25 MILIONI?

Sembravano ormai distanti Keita Baldé Diao e la Juventus in questa sessione di calciomercato con l'Inter pronta a convincere il senegalese a trasferirsi a Milano. Le carte in tavola però sono cambiate ancora una volta e ora i bianconeri tornano in pole position per il forte esterno della Lazio. Entrambe le società si sentono di avere il coltello dalla parte del manico. I biancocelesti sono consci di essere i proprietari del cartellino e quindi di poter fare quello che vogliono, la Juventus però ha praticamente un accordo già fatto con il calciatore che rifiuta ogni destinazione e sanno che la Lazio in caso di mancata cessione perderebbe il calciatore a parametro zero tra un anno. La Juventus però per avere subito il giocatore è pronta a offrire venti milioni di euro, ma la squadra di Claudio Lotito non scende sotto i trenta che ha offerto il Southampton proprio pochi giorni fa. La sensazione però è che magari a metà strada ma un accordo si troverà.

I BIANCONERI BLINDANO KEAN

Tra i calciatori di cui si parla in questa sessione di calciomercato in casa Juventus c'è anche Moise Kean. Il talentino classe 2000 ha esordito quest'anno sia in Serie A che in Champions League, mettendo a segno anche l'ultimo gol in campionato di una stagione da ricordare. La paura dei bianconeri però è stata quella di perderlo visto che il ragazzo non aveva ancora firmato un contratto da professionista. Le ultime voci di calciomercato, come riporta La Gazzetta dello Sport, parlano però di un calcaitore che ha raggiunto l'intesa insieme al suo procuratore Mino Raiola con la Juventus. L'idea è che Moise Kean rimarrà alla Juventus per giocare con la Primavera di Alessandro Dal Canto se non si dovesse riuscire a trovare un club di Serie A disposto a dargli tanto minutaggio. Resta il fatto che la Juventus crede molto in questo ragazzo e vuole bloccare sul nascere ogni possibile trattativa che porti alla cessione definitiva.

