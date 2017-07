Calciomercato Milan/ News, è Badelj il nuovo obiettivo (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, Vincenzo Montella - La Presse

TORNA DI MODA BADELJ PER IL CENTROCAMPO

Il Milan è ancora alla ricerca di un centrocampista di ruolo, un caciatore che possa offrire quantità e qualità al reparto che comunque ha già visto arrivare Hakan Calhanoglu dal Bayer Leverkusen, Franck Kessié dall'Atalanta e Lucas Biglia dalla Lazio in questa sessione di calciomercato. I rossoneri sono pronti a cedere José Sosa destinato a un ritorno in Turchia e trovano molte difficoltà nel riuscire a trovare un accordo con il Bayern Monaco per Renato Sanches. L'obiettivo dei rossoneri è quello quindi di tornare a bussare alla porta della Fiorentina per arrivare a Milan Badelj come ha riportato negli studi di SportItalia l'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà. Il centrocampista croato è un giocatore dotato di grande fisico, tenacia e intensità nella gestione del pallone. Ragazzo serio e disciplinato porterebbe grinta e muscoli in mezzo al campo. Ovviamente l'obiettivo è quello anche di rientrare in un certo ordine di idee per quanto riguarda la spesa economica, visto che comunque in questa sessione sono stati spesi davvero molti soldi.

ELY VERSO L'ALAVES

Tutti si ricorderanno di Rodrigo Ely, difensore classe 1993 che ceduto dal Milan all'Avellino aveva convinto i rossoneri a fare un investimento importante per riportarlo in rossonero. Nessuno avrà dimenticato però il suo approccio complicato con la Serie A ai tempi di Sinisa Mihajlovic e le tante panchine che lo avevano poi costretto a trovare un'altra sistemazione. Dopo tanta panchina e la totale assenza dal rettangolo verde di gioco il centrale difensivo era stato ceduto in prestito all'Alaves nella scorsa finestra di calciomercato di gennaio. Dopo sei mesi abbastanza positivi il calciatore ha deciso di andare via a titolo definitivo. Secondo quanto riportato dal portale ufficiale di Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato della squadra di Sky Sport, l'affare sarebbe stato già definito con l'Alaves che sarebbe pronto a riaccogliere a braccia aperte il centrale brasiliano. Dal canto suo Rodrigo Ely sarebbe felice di tornare in Spagna dove ha ritrovato fiducia e soprattutto la possibilità di giocare.

