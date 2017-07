Calciomercato Napoli/ News, Zinchenko può sostituire Giaccherini (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, Maurizio Sarri - La Presse

ZINCHENKO AL POSTO DI GIACCHERINI

Il Napoli è a un passo da un'operazione di calciomercato importante in uscita. Emanuele Giaccherini infatti andrà a giocare in Repubblica Ceca con lo Sparta Praga su precisa richiesta di Andrea Stramaccioni. Gli azzurri però stanno studiando un colpo per andare a sostituire numericamente nella rosa il duttile centrocampista ex bologna e Juventus. Il nome in testa nei sondaggi è quello di Oleksandar Zinchenko che secondo Alfredo Pedullà, come riportato a SportItalia, è a un passo dalla firma con il club azzurro. Dopo un prestito importante al Psv Eindhoven il ragazzo è passato l'anno scorso al Manchester City dove Pep Guardiola però non gli ha dato possibilità di esprimere tutto il suo talento. Pare che il Napoli si sia innamorato di Zinchenko nel corso degli Europei disputati un anno fa in Francia con la maglia dell'Ucraina e che ora stia premendo con i Citizens per andarlo a prendere a titolo definitivo. Probabile, come capita in queste occasioni, che il club inglese sia pronto a mettere nell'accordo con il Napoli una clausola che gli permetta di riacquistarlo, anche a una cifra importante, nei prossimi due anni.

IL BENEVENTO PREME PER PAVOLETTI

Il Napoli ha anche diversi calciatori da sistemare in questa sessione di calciomercato. Tra questi c'è l'attaccante Leonardo Pavoletti acquistato a peso d'oro nella scorsa sessione di calciomercato dal Genoa e praticamente mai utilizzato da Maurizio Sarri. SportItalia ha confermato l'indiscrezione raccolta da Tuttosport negli scorsi giorni e cioè che il Benevento di Marco Baroni stia pensando in maniera concreta all'attaccante di peso. Dal club giallorosso sono arrivate diverse volte smentite su questa situazione, a causa di un ingaggio troppo pesante. La volontà di affrontare questa straordinaria avventura in Serie A con tutte le carte in regola per fare molto più che bene c'è e per questo si è pronti a fare uno sforzo davvero importante. Il Benevento però vorrebbe mettere a segno questo colpo solo nella seconda metà d'agosto e bisognerà vedere se il Napoli sarà pronto ad aspettare questo tempo col rischio poi di non riuscire a vendere il calciatore nel caso di un ripensamento del club neopromosso.

