Calciomercato Roma/ News, Monchi blinda Manolas (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, Kostas Manolas - La Presse

MANOLAS RINNOVA?

In questi ultimi giorni di calciomercato si è parlato moltissimo del possibile addio di Kostas Manolas alla Roma. SportItalia ha addirittura sostenuto che ci fosse un accordo già fatto tra il calciatore greco ex Olympiakos e i bianconeri. Fatto sta che in conferenza stampa il direttore sportivo della squadra capitolina è voluto tornare sulla vicenda. Monchi ha specificato: "Kostas Manolas è un calciatore della Roma e credo che lo sarà ancora per molto tempo. A me risulta che sia molto felice di giocare con noi". Fatto sta che le voci di un possibile interessamento della Juventus, orfana di Leonardo Bonucci passato al Milan, sono ancora calde e che il giocatore potrebbe far fare una notevole plusvalenza alla società capitolina. Dall'altra parte però la Roma è conscia che la partenza di Antonio Rudiger, nonostante gli arrivi di Aleksander Kolarov e Karsdorp, abbia indebolito soprattutto dal punto di vista fisico il reparto arretrato. Nelle prossime ore vedremo quali saranno i movimenti della Roma, e anche della Juventus, a proposito di questa situazione.

MAHREZ PIU' LONTANO

La Roma continua ad inseguire Riyad Mahrez in un calciomercato che si presuppone ancora pieno di colpi di scena. Al momento però la distanza tra domanda e offerta rimane troppo importante, nonostante il calciatore algerino abbia di fatto già dato il suo assenso per il trasferimento nella capitale del nostro paese. Fatto sta che il Leicester si è impuntato e non sembra intenzionato a far nessun tipo di sconti su quanto richiesto all'inizio. Il profilo di Sky Sport, versione britannica, riporta la notizia di una nuova offerta della Roma di trentacinque milioni di euro compresi i bonus. Il Leicester avrebbe però rifiutato fermamente, probabilmente anche per la consapevolezza che si possa innescare un'asta milionaria. I giorni intanto passano e l'inizio della Serie A si avvicina con la Roma che deve trovare il vero sostituto di Mohamed Salah ceduto ormai da oltre un mese al Liverpool di Jurgen Klopp. Mahrez sarebbe un ottimo sostituto, ma la situazione è chiara con le Foxes non è facile trattare.

