CALCIOMERCATO INTER/ News, Nel mirino il brasiliano Luan, Ds Cagliari: "Credo che terremo Barella"

Nicolò Barella al tiro (Lapresse)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: LUAN NEL MIRINO – L'Inter vanta uno dei settori giovanili più importanti del panorama internazionale ed in fase di calciomercato è una società molto attenta ai giovani talenti. L'ultimo giocatore finito nel mirino dell'Inter in questo senso è Luan Guilherme de Jesus Vieira conosciuto come Luan, attaccante verdeoro di proprietà del Gremio. Classe 1993 capace di giocare sia da centravanti che da seconda punta ma pure da ala sinistra, Luan nella stagione in corso ha realizzato 6 reti in 6 partite ed ha il contratto in scadenza tra un anno, nelllo specifico nel settembre del 2018. La richiesta degli azzurrobianconeri è di 24 milioni di euro, cifra più che abbordabile per le casse di Suning che potrebbe dunque effettuare un colpo a sorpresa con la speranza che il calciatore abbia la possibilità di rendere maggiormente rispetto ad un altro brasiliano arrivato un anno fa, ovvero Gabriel Barbosa detto Gabigol dal Santos.

CALCIOMERCATO INTER NEWS: DS CAGLIARI SU BARELLA – Come vi abbiamo raccontato anche in precedenza, nelle idee dell'Inter sul calciomercato c'è la volontà di puntare molto sui giovani, specie se italiani. In questa direzione i nerazzurri hanno messo nel mirino il centrocampista classe 1997 Nicolò Barella, di proprietà del Cagliari e conteso alla Juventus. Intervistato da Sky Sport, il nuovo direttore sportivo dei rossoblu sardi Giovanni Rossi ha parlato di Barella e dell'interesse dei vari club nei confronti del talento cresciuto proprio nelle giovanili del Cagliari spiegando: "Se riusciremo a trattenere Barella? Credo di sì, il presidente per questa stagione farà l'impossibile per tenerlo perché innanzitutto è sardo e rappresenta il legame con la terra. Poi ha ancora margini di crescita." Possibile dunque che Barella cambi maglia prima della fine di agosto e l'Inter è una destinazione più che probabile al momento.

