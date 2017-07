Calciomercato Inter/ News, Il Psg pensa a Joao Mario per rimpiazzare Verratti (Ultime notizie)

Calciomercato Inter(foto LaPresse)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, PSG SU JOAO MARIO (ULTIME NOTIZIE) - L'Inter in questa sessione di calciomercato estivo deve guardarsi bene dagli assalti degli altri grandi club europei nei confronti dei suoi campioni. Detto dell'attaccante Ivan Perisic, sempre seguito dal Manchester United, pare che anche il centrocampista portoghese Joao Mario sia finito nel mirino del Paris Saint-Germain, a caccia anche del croato. Il ventiquattrenne Campione d'Europa arrivato dallo Sporting di Lisbona all'inizio della passata stagione, Joao Mario non ha saputo rendere come ci si aspettava a fronte dell'investimento da 45 milioni di euro effettuato dall'Inter, complice l'annata di adattamento in Serie A dove non hanno aiutato nemmeno i tanti cambi in panchina. Ora il Psg potrebbe arrivare ad offrire la stessa somma se dovesse privarsi realmente di Marco Verratti, accostato al Barcellona e deciso a lasciare Parigi, ricordando che l'Inter potrebbe chiedere in cambio di trattare Rabiot, Aurier e Di Maria.

SOGNO DI MARIA (ULTIME NOTIZIE) - Il mercato dell’Inter, dopo un giugno interlocutorio, sembra finalmente in procinto di accendersi. E di rispondere nel derby tutto cinese ad un Milan che finora ha monopolizzato l’attenzione riguardo le trattative estive. E dopo l’arrivo di Skriniar dalla Sampdoria, i nerazzurri sembrano pronti a fare sul serio tentando di portare un vero big internazionale nel campionato italiano. Si tratta nella fattispecie di Angel Di Maria, colonna della Nazionale argentina e stella del Paris Saint Germain. Gli sceicchi proprietari del club della Capitale francese si sarebbero convinti del fatto che l’avventura di Di Maria sia ormai agli sgoccioli: Joao Mario potrebbe essere la pedina di scambio ideale per l’Inter per convincere il PSG a cedere Di Maria. Certo, c’è anche la questione dell’ingaggio da non sottovalutare: l’argentino al momento a Parigi percepisce 8 milioni di euro l’anno e dovrebbe ridursi sensibilmente la paga, almeno di un paio di milioni, per giocare davvero a San Siro nel prossimo campionato.

TENSIONE CON PERISIC (ULTIME NOTIZIE) - L’Inter sembra comunque pronta a compiere investimenti importanti, e al Paris Saint Germain sotto osservazione per i nerazzurri c’è anche il centrocampista Rabiot. Di certo anche qualche pezzo grosso, considerando la deludente stagione dalla quale l’Inter è reduce, potrebbe lasciare la Pinetina. Al momento l’indiziato numero uno è il croato Perisic, che sarebbe arrivato ai ferri corti con la società. L’Inter non sembra intenzionata a lasciar partire Perisic per una cifra inferiore ai trenta milioni di euro, il croato vorrebbe forzare un po’ la mano perché sembra ormai aver deciso che la sua esperienza a Milano sia giunta al capolinea. Tra l’altro Perisic prima del raduno interista sarà multato dalla società per aver partecipato senza permesso ad un torneo di Beach Volley, un’attività ad alto rischio infortuni. Un episodio che conferma una volta di più come i rapporti tra l’Inter e il giocatore siano ormai ai minimi termini

© Riproduzione Riservata.