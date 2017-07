CALCIOMERCATO JUVENTUS/ News, Sfida al Milan per Svanberg, Branchini: "De Sciglio e Sanches..." Ultime Notizie

Mattia De Sciglio (Lapresse)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: SVANBERG CONTESO AL MILAN – La Juventus si è resa famosa negli ultimi anni per la sua politica di calciomercato riguardante la linea verde, ovvero aggiudicarsi con largo anticipo rispetto alla concorrenza i giovani talenti per poi lasciarli a maturare in prestito in un'altra squadra. L'ultimo profilo che potrebbe percorrere questa squadra è quello di Mattias Svanberg, centrocampista classe 1999 di proprietà del Malmo, società famosa in Europa avendo cresciuto un campione come Zlatan Ibrahimovic. La valutazione degli svedesi per il loro connazionale si aggira tra i 5 ed i 10 milioni di euro con il contratto in scadenza nel giugno del 2019 ma, se la Juventus vorrà aggiudicarsi le prestazioni di Svanberg, dovrà superare la concorrenza in Italia del Milan, squadra attivissima sul mercato in questa prima parte della sessione estiva.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: BRANCHINI SU DE SCIGLIO E RENATO SANCHES – La Juventus è alla ricerca di rinforzi in varie zone del campo per questa finestra di calciomercato. In particolare, i bianconeri hanno bisogno di un nuovo terzino destro dopo la dipartita di Dani Alves e inseguono anche un centrocampista di livello internazionale per migliorare la qualità della propria mediana. Intervistato da TMW Radio, il procuratore di Mattia De Sciglio del Milan, l'agente Giovanni Branchini, ha parlato dell'interesse della Juventus verso il suo assistito oltre che delle voci riguardanti Renato Sanches del Bayern Monaco: "De Sciglio? In questo momento dipende dalla Juventus o dalle squadre che possono avvicinarsi al giocatore. Noi abbiamo una situazione molto chiara col Milan, rapporti assolutamente ottimi. Vediamo gli sviluppi di questo mercato. Renato Sanches? Non mi risulta che possa essere una possibilità per la Juventus. Non penso che sia mai stato ipotizzato, è solo una boutade. Douglas Costa potrebbe invece essere ancora vicino alla Juventus."

