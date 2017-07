CALCIOMERCATO JUVENTUS/ News, Troppo caro il cartellino di Arda Turan, niente Barça per Bonucci Ultime Notizie

Leonardo Bonucci (Lapresse)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: ARDA TURAN COSTA TROPPO – Per quanto riguarda il reparto avanzato, preso Schick dalla Sampdoria come nuovo centravanti, la Juventus è ora alla ricerca di nuovi attaccanti esterni dal calciomercato per rinforzare la rosa in quella zona del campo. Oltre ai pluricitati Bernardeschi della Fiorentina e Douglas Costa del Bayern Monaco, i bianconeri sembravano essere sulle tracce del turco Arda Turan, di proprietà del Barcellona ed accostato anche all'Inter. Stando alle indiscrezioni della stampa spagnola di Sport però, la Juventus avrebbe deciso di chiamarsi fuori dalla corsa ad Arda Turan decisa a non spendere 50 milioni di euro specialmente per un calciatore che ha vissuto una stagione decisamente altalenante a causa degli infortuni. A questo punto rimangono in piedi le piste che portano Arda Turan all'Arsenal, al Fenerbahce, al Galatasaray o nel campionato cinese, dove viene seguito dal Guangzhou.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: IL BARCA NON CERCHERA' BONUCCI – Come suggerito dai rumors riguardanti Alex Sandro, in questa finestra di calciomercato la Juventus deve guardarsi bene dagli assalti degli altri club nei confronti dei suoi campioni. Uno dei giocatori bianconeri più chiacchierati è Leonardo Bonucci, il cui rapporto con la Juventus sembrerebbe essersi incrinato nel corso della passata stagione a causa di diversi aspetti. Le indiscrezioni delle ultime settimane raccontavano di un Bonucci sul piede di partenza con destinazione Chelsea, dove avrebbe riabbracciato l'ex tecnico juventino Antonio Conte, al Manchester City o al Barcellona. Tuttavia, secondo quanto riportato dagli spagnoli del Mundo Deportivo, i blaugrana non sarebbero interessati a fare sul serio per Bonucci essendo ritenuto incedibile dal suo club oltre ad aver una valutazione superiore ai 40 milioni di euro.

