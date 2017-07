CALCIOMERCATO NAPOLI/ News, Berenguer e Mario Rui dopo Ounas, e Giaccherini... (Ultime notizie)

Alejandro Berenguer (Lapresse)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: BERENGUER E MARIO RUI – Dopo tante voci, il calciomercato sembra entrare nel vivo anche per il Napoli. Quest'oggi gli azzurri dovrebbero infatti ufficializzare l'acquisto di Adam Ounas dal Bordeaux, alle prese con le visite mediche questa mattina, per migliorare il reparto avanzato e sono ormai vicinissimi gli arrivi di altri due calciatori. Sempre in attacco, i partenopei dovrebbero ora intensificare i propri sforzi nella corsa ad Alejandro Berenguer, ventunenne spagnolo dell'Osasuna indicato con Ounas come alternativa a stagione in corso per il trio composto da Callejon-Mertens-Insigne. In difesa, invece, sembra tutto fatto anche per l'acquisto del portoghese Mario Rui, proveniente dalla Roma e deciso a sposare la causa azzurra ritrovando l'allenatore Maurizio Sarri, già avuto ad Empoli.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: ATALANTA SU GIACCHERINI – Oltre ai vari movimenti in entrata, in questa sessione di calciomercato estivo il Napoli dovrà pensare anche a qualche cessione per quanto riguarda quei calciatori che non rientrano più nei piani della società e dell'allenatore. In questa posizione si colloca senza alcun dubbio Emanuele Giaccherini, insoddisfatto dello scarso spazio da titolare riserbatogli nella passata stagione. Il suo procuratore Furio Valcareggi nei giorni scorsi è uscito allo scoperto in più di un'intervista proponendolo informalmente a diversi club come la Roma, la Fiorentina ed il Torino ma ora la destinazione più probabile per l'assistito è l'Atalanta. I nerazzurri bergamaschi potrebbero infatti perdere Alejandro Gomez in attacco e hanno bisogno di rinforzarsi a centrocampo, ruoli che Giaccherini potrebbe ricoprire facilmente.

