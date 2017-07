CALCIOMERCATO NAPOLI/ News, Rafael verso il ritorno in Brasile, Ds Parma su 3 azzurri (Ultime notizie)

Il tecnico Maurizio Sarri (Lapresse)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: RAFAEL VERSO IL BRASILE? – Il tormentone di calciomercato riguardante Pepe Reina sta avendo un doppio effetto per il Napoli in questo finestra estiva. Intorno al club azzurro continuano infatti a moltiplicarsi i nomi di possibili sostituti per lo spagnolo, fattore questo che non ha fatto certo piacere agli altri estremi difensori dell'organico partenopeo. Chi infatti potrebbe lasciare il Napoli è il portiere brasiliano Rafael Cabral Barbosa, ventisettenne in azzurro dal 2013. Nei giorni scorsi sembrava che il giocatore potesse chiedere la rescissione del contratto ma le ultime indiscrezioni raccontano di come il Napoli voglia ricavare circa un paio di milioni da questa cessione, con Rafael che potrebbe decidere di tornare in patria.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: DS PARMA SEGUE 3 AZZURRI – Il Napoli si è sempre dimostrata una società molto attenta ai giovani talenti acquistandoli in fase di calciomercato per poi lasciarli a giocare in prestito così da completare la propria maturazione in una piazza più tranquilla. Interpellato da Radio Crc, il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano ha fatto sapere di seguire con interesse i giovani azzurri Leandrinho, Dezi e Luperto mentre rimane lontano il trentacinquenne Christian Maggio: "I rapporti con il Napoli sono ottimi, con Giuntoli mi sento spesso. La pista che porta a Maggio è molto difficile, Christian è una persona straordinaria ma oltre al suo ingaggio proibitivo stiamo cercando altri profili. Per quanto riguarda Leandrinho stiamo parlando con il suo procuratore ma non è ancora fatta, ci vorrà del tempo, non penso che chiuderemo in settimana. Luperto è un altro profilo che potrebbe interessarci, Dezi ci piace ma potrebbe non essere così semplice, il ragazzo fa gola anche a club di Serie A."

© Riproduzione Riservata.