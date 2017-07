Calciomercato Napoli/ News, Ag.Pavoletti: "Siamo sereni. Fiorentina? Vedremo" (ultime notizie)

Calciomercato Napoli (foto LaPresse)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, PARLA L'AGENTE DI PAVOLETTI (ULTIME NOTIZIE) - In questa sessione di calciomercato estivo il Napoli è alle prese non solo coi movimenti in entrata ma pure con qualche cessione specialmente per quanto riguarda quei calciatori destinati a non rientrare più nei piani di società ed allenatore. Tra questi sembra esserci l'attaccante Leonardo Pavoletti, arrivato dal Genoa lo scorso gennaio sulla via del recupero da un infortunio ma incapace di conquistare la fiducia di mister Sarri che ha preferito continuare a puntare sul tridente stagionale composto da Callejon-Mertens-Insigne. Intervistato da TMW Radio, il procuratore di Pavoletti, l'agente Giovanni Branchini, ha parlato dei rumors che vorrebbero il suo assistito alla Fiorentina: "Siamo sereni. Ci sono delle scelte che spettano alle società. Il Napoli ha inseguito per un anno Pavoletti e alla fine abbiamo deciso di accettare la corte degli azzurri. Il ragazzo si trova bene a Napoli: squadra eccezionale, grande allenatore e un impianto societario di primissimo piano. Fiorentina? Ripeto, noi valuteremo le decisioni del Napoli."

MARIO RUI A UN PASSO (ULTIME NOTIZIE) - In casa Napoli, continua un mercato mirato in maniera particolare, con la squadra di Sarri già consapevole delle potenzialità espresse soprattutto nella parte finale dell’ultimo campionato. Nessun acquisto sensazionale per gli azzurri, ma solo arrivi mirati per provare a coltivare il sogno Scudetto ed essere competitivi anche in Champions League. Un innesto importante potrebbe essere quello di Mario Rui. Il terzino della Roma, sbocciato ad Empoli proprio sotto la guida di Sarri, sembra vicinissimo ad indossare la maglia della formazione partenopea. C’è da limare ancora una differenza di prezzo con la Roma che vende sempre a caro prezzo i propri gioielli: al momento l’offerta del Napoli è ferma sui dieci milioni di euro, la Roma vorrebbe qualcosa di più ma le parti sono destinate ad avvicinarsi, e Sarri potrebbe riabbracciare presto il suo terzino, che dopo essere stato penalizzato da un grave infortunio in questa stagione è tornato ad esprimere in campo tutta la sua qualità.

ZUNIGA E ZAPATA SUL PIEDE DI PARTENZA (ULTIME NOTIZIE) - II calciomercato del Napoli non si concentra però esclusivamente sugli arrivi. Ci sono anche diversi elementi in uscita da piazzare. Il DS Giuntoli sembra avere le idee chiare, col mercato del Napoli che come detto non passerà da nessun arrivo sensazionale, ma neanche da nessuna cessione eccellente, con tutti i big destinati a rimanere. C’è però chi è destinato a partire perché non fa più parte dei piani di Maurizio Sarri: tra di essi c’è Juan Camilo Zuniga, l’esterno colombiano che sembra in procinto di rescindere il contratto con i partenopei per tornare a giocare in patria, per la precisione all’Atletico Nacional. Dopo la stagione a Udine, anche Duvan Zapata probabilmente sarà ceduto, in una squadra in grado di schierarlo con continuità come titolare. Il Torino ha richiesto il centravanti, per il quale arrivano anche le sirene della Premier League, in particolare dell’Everton: in attesa di valutare l’offerta giusta, il colombiano sarà probabilmente tra i convocati per il ritiro a Dimaro.

