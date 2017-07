CALCIOMERCATO ROMA/ News, Idea Clichy per il post Mario Rui, Di Francesco: "Difficile allenare mio figlio"

Eusebio Di Francesco (Lapresse)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: IPOTESI CLICHY PER LA CORSIA – La notizia dell'imminente partenza di Mario Rui in direzione Napoli porta la Roma a cercare almeno un nuovo terzino sinistro in questa sessione di calciomercato estivo. Detto dell'ipotesi Strinic, proveniente proprio dagli azzurri, il direttore sportivo giallorosso Monchi potrebbe prendere in considerazione il nome di Gael Clichy, trentunenne francese appena svincolatosi dal Manchester City. La squadra allenata da Guardiola, nonostante le 2 reti in 39 presenze totali nell'ultima stagione, ha deciso di non rinnovare il contratto di Clichy e sulle tracce dell'ex Arsenal sono piombate le attezioni non solo della Roma ma pure di Inter, Napoli, Liverpool, Fenerbahce e Galatasaray, tutte pronte ad assicurarselo a parametro zero una volta convinte di poter puntare su di lui.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: DI FRANCESCO SCETTICO SUL FIGLIO – Ceduto Salah al Liverpool, la Roma ha bisogno di trovare almeno un nuovo attaccante esterno dal calciomercato. L'arrivo di Eusebio Di Francesco sulla panchina giallorossa ha portato i rumors ad accostare diversi suoi ex giocatori al club capitolino ed è emersa pure l'ipotesi di una sorta di reunion familiare con Federico Di Francesco, ala di proprietà del Bologna. Intervistato da Il Centro, lo stesso Di Francesco senior ha parlato della possibilità di allenare il figlio in maniera abbastanza scettica: "Non mi ci vedo, all'interno di un gruppo sarebbe una cosa problematica da gestire. Dipende sempre chi hai davanti, sicuramente giocherebbe se dovesse meritare. Però il condizionamento ci sarebbe per entrambi, è giusto che faccia la sua strada. Gli darò più consigli da papà che da allenatore."

