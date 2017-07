CALCIOMERCATO ROMA/ News, Rudiger: "Ora non parlo, vedremo", Strinic al posto di Mario Rui (Ultime notizie)

Antonio Rudiger (Lapresse)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: RUDIGER NON SI SBILANCIA – Dopo l'addio di Salah, passato al Liverpool, sembra che la Roma stia per effettuare un'altra grande cessione in questo calciomercato estivo lasciando partire il centrale tedesco Antonio Rudiger verso i londinesi del Chelsea. Tuttavia, lo stesso Rudiger, a margine della conquista della Confederations Cup in Russia contro il Cile, non ha voluto sbilanciarsi in merito al suo destino: "Non si parla del futuro ora… si parla della gioia. Ho bisogno di godermi questo momento e lo sto facendo a pieno. Il resto lo vedremo nelle prossime settimane." Sulle tracce del ventiquattrenne Rudiger si segnala infatti anche la presenza del Manchester City allenato da Pep Guardiola ed il post su Instagram del fratello ed agente di Rudiger con Antonio festante è stato gelocalizzato proprio all'aeroporto di Manchester. Questa settimana sarà decisiva per conoscere quale sarà il futuro del difensora classe 1993, con ogni probabilità lontano dalla Roma.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: STRINIC AL POSTO DI MARIO RUI – Detto di Salah e Rudiger, ci sono anche altri giocatori che dovrebbero lasciare la Roma prima della chiusura del calciomercato. Oltre a Paredes, ceduto allo Zenit di San Pietroburgo, i giallorossi stanno per salutare anche il terzino portoghese Mario Rui, in procinto di passare al Napoli. Proprio dal club partenopeo potrebbe però arrivare l'alternativa giusta per la Roma, ovvero Ivan Strinic. Il difensore croato ha il contratto in scadenza tra due anni, ovvero nel giugno del 2019, ma la sua volontà di trovare maggior spazio da titolare per ritagliarsi un posto ai Mondiali in Russia del porssimo anno lo sta spingendo a lasciare il Napoli, dove è chiuso da Faouzi Ghoulam e prossimamente anche da Mario Rui appunto. L'idea riguardante il ventinovenne Strinic è molto suggestiva ed in settimana potrebbero arrivare nuovi sviluppi al riguardo.

