CALCIOMERCATO JUVENTUS/ News, Duello con l'Inter per Barella del Cagliari! (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, Federico Bernardeschi - La Presse

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, CONCORRENZA INTER PER BARELLA (ULTIME NOTIZIE) - La Juventus è la società italiana più attenta ai giovani talenti del panorama calcistico internazionale ed anche in questa sessione di calciomercato i bianconeri sembrano monitorare diversi profili in questo senso. Stando alle recenti indiscrezioni, l'ultimo nome finito nel mirino bianconero è quello di Nicolò Barella, centrocampista classe 1997 di proprietà del Cagliari. Nella passata stagione con la maglia dei rossoblu sardi Barella ha realizzato un assist giocando 30 partite tra Serie A e Coppa Italia, dimostrando di esser cresciuto molto fino a conquistarsi la convocazione con la Nazionale italiana Under 20, reduce dal terzo posto al Mondiale in Corea. Tuttavia, Barella ha anche altri estimatori nel nostro campionato, su tutti l'Inter, pronta a puntare sui giovani italiani come suggerito dall'acquisto di Gagliardini lo scorso gennaio.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, BERNARDESCHI E' INCEDIBILE? -

Tra i grandi obiettivi di calciomercato della Juventus c'è ormai da tempo Federico Bernardeschi. Negli ultimi giorni si è parlato di un'offerta importante da quaranta milioni di euro che avrebbe chiuso la trattativa in favore dei bianconeri. Della situazione ha parlato il direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino a La Domenica Sportiva, sottolineando: "Nessuno per ora mi ha chiesto Federico Bernardeschi. Siamo ancora dell'idea che lui possa rimanere con noi. Non abbiamo mai detto che Bernardeschi era in vendita, ma è ovvio che vogliamo tenere solo calciatori motivati e che hanno voglia di giocare con noi".

Dopo un ottimo Europeo giocato con la maglia dell'Italia Under 21 il calciatore sicuramente ha dimostrato di essere un potenziale crack e la Fiorentina sa che comunque se arriverà a cederlo lo farà solo per una cifra davvero impossibile da rifiutare. Se ne caso però ci fossero delle complicazioni i bianconeri sono disposti anche a trattare magari per la prossima stagione, puntando ora su altri calciatori pronti a partire.

SFUMA LA PISTA MATTEO DARMIAN (ULTIME NOTIZIE) – La Juventus deve lavorare sulle corsie dopo la cessione di Dani Alves. Sarà quindi un calciomercato molto importante in cui i bianconeri saranno pronti a fare degli acquisti importanti. Tra i nomi nel mirino c'è anche Matteo Darmian che però è stato dichiarato incedibile dal Manchester United. Secondo quanto riportato da TuttoJuve in Inghilterra sostengono che José Mourinho abbia messo il veto sulla cessione del calciatore italiano che considera molto duttile perché può giocare su entrambe corsie e anche nella difesa a tre.

La Juventus lo ha cercato con insistenza, ma dovrà ripiegare su altri obiettivi perché sicuramente il calciatore non si muoverà da Manchester. Nato a Legnano il 2 dicembre del 1989 è cresciuto nella Primavera del Milan con il quale ha anche debuttato tra i professionisti. Dopo le avventure con Padova e Palermo il vero salto di qualità è arrivato al Torino. Proprio dai granata il Manchester United lo ha acquistato per circa diciotto milioni di euro più due di bonus nell'estate del 2015.

