CALCIOMERCATO MILAN/ News, E' ancora percorribile la pista che porta a Fabregas? (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, Nikola Kalinic - La Presse

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, FABREGAS ANCORA POSSIBILE? (ULTIME NOTIZIE) - In questa sessione di calciomercato estivo il Milan sta lavorando per costruire una grande squadra e rilanciarsi ad alti livelli nella stagione che sta per cominciare. Preso Calhanoglu dal Bayer Leverkusen, a centrocampo i rossoneri inseguono ancora un altro profilo che probabilmente non sarà il laziale Lucas Biglia. La richiesta del patron Lotito ha frenato bruscamente la trattativa col Milan per il trasferimento dell'argentino ed ora riprendono quota alcune piste soltanto abbozzate nelle passate settimane. Uno che potrebbe fare al caso dei rossoneri in mediana è lo spagnolo Cesc Fabregas, accostato al club cinomeneghino anche durante la finestra di gennaio. Nell'ultima stagione con la maglia del Chelsea Fabregas ha realizzato 7 reti e 15 assist in 38 apparizioni sebbene il tecnico Conte non lo consideri un elemento imprescindibile per la sua squadra. Il nodo principale potrebbe comunque essere rappresentato anche qui dalla richiesta di 35 milioni di euro per il cartellino di Fabregas.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, LE ULTIME SU NIKOLA KALINIC -

Continua la trattativa di calciomercato che vede protagonista il Milan e l'attaccante croato della Fiorentina Nikola Kalinic. Di questa situazione ha parlato il direttore generale dei viola Pantaleo Corvino alla Domenica Sportiva, sottolineando: "Nikola Kalinic è molto legato alla Fiorentina e noi siamo molto legati a lui. Fa parte del nostro progetto, certo se vuole andare via deve essere lui a dirlo".

Attaccante dotato di grande fisicità si adatterebbe alla perfezione a giocare sia con André Silva che con alle spalle un esterno rapido e dotato di tecnica come Hakan Calhanoglu. Sarebbe di sicuro un grande colpo per un Milan che si sta rivoluzionando completamente e sta mettendo a segno un colpo dietro l'altro. Kalinic poi conosce bene anche il campionato italiano, dove è stato portato proprio dai viola che gli hanno fatto fare direttamente un salto di qualità nella sua carriera.

IL GIOVANE PLIZZARI RINNOVA E POI VA ALLA TERNANA (ULTIME NOTIZIE) – Per quanto riguarda il calciomercato del Milan oltre ai tanti acquisti si parla anche della possibile cessione di Gigio Donnarumma. I rossoneri però hanno anche un altro fenomeno tra i pali come Alessandro Plizzari. Questi è ricercatissimo sul calciomercato e la società rossonera ha intenzione di blindarlo il più presto possibile. Secondo quanto riportato da Tuttosport pare che nei prossimi giorni arriverà il rinnovo di contratto fino al 2020 con il calciatore quindi che verrà blindato. Poi Plizzari sarà girato in prestito alla Ternana dove riuscirà a trovare continuità in Serie B.

Potrebbe quindi esplodere anche lui e diventare o una pedina utile sul calciomercato oppure l'erede di Gigio Donnarumma qualora questo decidesse davvero di partire. Plizzari è un portiere di grande esplosività fisica, dimostrando di sapere anche come gestire i primi appuntamenti importanti della sua carriera.

© Riproduzione Riservata.