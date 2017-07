CALCIOMERCATO ROMA/ News, Visite mediche per Gonalons e Ferrero blinda Torreira (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, Gregoire Defrel - La Presse

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, VISITE PER GONALONS, TORREIRA INCEDIBILE (ULTIME NOTIZIE) - La dirigenza della Roma sta lavorando parecchio sotto traccia per migliorare l'organico in questa sessione di calciomercato. L'ultimo colpo giallorosso è Maxime Gonalons, centrocampista francese ormai ex capitano dell'Olympique Lione, calciatore arrivato ieri sera nella Capitale ed alle prese questa mattina con le visite mediche di rito presso Villa Stuart prima di firmare in giornata il nuovo contratto che lo legherà alla Roma. Guardando alla mediana, intanto si registra l'imposizione del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero a proposito dell'uruguaiano classe 1996 Lucas Torreira. Interpellato da TMW Radio, il patron blucerchiato ha sentenziato: "Torreira è incedibile, non andrà alla Roma." I giallorossi a questo punto vireranno su altri obiettivi per completare il reparto, cercando anche di trattenere il belga Radja Nainggolan.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, OFFERTA IMPORTANTE PER DEFREL -

La Roma sta cercando sul calciomercato il sostituto di Mohamed Salah partito per giocare nel Liverpool a fronte di un'offerta davvero importante. Secondo quanto riportato dal portale dell'esperto di calciomercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio pare che sia tornato prepotentemente alla ribalta il nome di Gregoire Defrel del Sassuolo, calciatore che Eusebio Di Francesco ha allenato proprio in neroverde e che conosce molto bene. Al momento però la distanza tra domanda ed offerta è abbastanza importante.

Il club capitolino propone quindici milioni di euro mentre il Sassuolo ne vorrebbe tra i venticinque e i trenta. Nato a Meudon il 17 giugno 1991 è cresciuto nelle giovanili del Parma che l'hanno acquistato quando aveva appena diciotto anni. Il calciatore è stato girato in prestito al Foggia nella stagione 2011/12. L'esplosione è arrivata al Cesena tra il 2012 e il 2015 dimostrando di essere un calciatore di grande positività. Staremo a vedere se arriverà in giallorosso.

PARLA L'AGENTE DEL GIOVANE TUMMINELLO (ULTIME NOTIZIE) – Tra i giovani calciatori della Roma in cerca di collocamento in questa sessione di calciomercato c'è anche Marco Tumminello.

Ne ha parlato il suo agente Andrea Manfredonia al sito ufficiale dell'esperto di calciomercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio: "Su Marco Tumminello ci sono diversi club e tante squadre sono interessate. Per ora non c'è nessun accordo. Sarebbe una mancanza di rispetto verso tutte le altre squadre. Il ragazzo partirà per il ritiro di Pinzolo e verrà valutato, poi l'ultimo giudizio spetta ovviamente ad Eusebio Di Francesco. Non è giusto fare un nome di un solo club. Su Marco si sono interessanti sia dalla Serie A che dall'estero. La Roma non lo lascerebbe mai partire a titolo definitivo, ma solo in prestito. Già a gennaio era stato richiesto, ma allora la squadra ha deciso di non cederlo. Marco Tumminello si vuole imporre in prima squadra con la Roma. Faremo le nostre valutazioni anche con la squadra. I giallorossi lo hanno sempre tutelato. Non abbiamo preso nessuna decisione al momento. Restare a Roma è una possibilità".

© Riproduzione Riservata.