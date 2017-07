Defrel alla Roma?/ Calciomercato news, Monchi incontra l'agente ma occhio al Leicester

Grégoire Defrel, primo obiettivo di calciomercato della Roma (Foto LaPresse)

DEFREL ALLA ROMA? CALCIOMERCATO NEWS, INCONTRO CON L’AGENTE - Grégoire Defrel è il grande obiettivo di calciomercato della Roma per l’attacco. In questi primi giorni di luglio i tifosi giallorossi sognano un colpo che faccia tornare l’entusiasmo dopo le partenze illustri (Mohamed Salah e Leandro Paredes, a giorni forse Antonio Rudiger oltre ovviamente all’addio di Francesco Totti): già lo scorso gennaio la Roma era stata vicina all’acquisto dell’attaccante francese, protagonista di un ottimo campionato con la maglia del Sassuolo. Ora che a Trigoria è arrivato Eusebio Di Francesco, i capitolini possono affondare il colpo: il neo tecnico giallorosso ha contribuito alla crescita di Defrel e, come riporta il Messaggero, nella giornata odierna il direttore sportivo Monchi ha in agenda un incontro con l’agente del calciatore per provare a sbloccare la trattativa. La notizia riportata domenica sera è che le parti sono ancora distanti; il Sassuolo valuta Defrel non meno di 25 milioni di euro e dunque trattare con il club neroverde non sarà affatto semplice. Per di più la Roma deve guardarsi dalla concorrenza che arriva dall’estero: stando alle notizie che arrivano da oltre Manica infatti sembra che il Leicester abbia messo gli occhi sul francese per migliorare il reparto offensivo, al momento l’offerta delle Foxes raggiungerebbe i 18 milioni di euro più bonus. Riuscirà la Roma ad alzare la posta e assicurarsi il giocatore?

L’acquisto di Defrel da parte della Roma, in questa sessione di calciomercato, rappresenterebbe la mossa per portare in giallorosso quel vice di Edin Dzeko che lo scorso anno è mancato nella rosa, tanto che in assenza del bosniaco - o anche solo come naturale turnover - Luciano Spalletti ha dovuto alternare Stephan El Shaarawy e Diego Perotti nel ruolo di finto numero 9. Defrel è sicuramente l’attaccante che fa al caso di Eusebio Di Francesco: nelle tre stagioni che ha giocato in Serie A (una con il Cesena), il francese ha realizzato 28 gol in 96 partite. Non un bomber fatto e finito, ma l’ideale per far tirare al fiato all’ultimo capocannoniere del campionato, che quest’anno sarà impegnato sul doppio fronte Serie A-Champions League e dunque avrà bisogno di giornate di riposo. In più Defrel può giocare anche come seconda punta, e dunque posizionarsi sulla corsia nel tridente messo in campo dal suo allenatore; a Cesena spesso e volentieri faceva da spalla di Alejandro Rodriguez o Milan Djuric (rispetto ai quali ha segnato di più) e, sia pure raramente, con la maglia del Sassuolo si è disimpegnato partendo largo, e lasciando spazio a Matri al centro dello schieramento offensivo. Dopo aver chiuso i colpi Hector Moreno e Rick Karsdorp (oltre al ritorno di Lorenzo Pellegrini), adesso la Roma vuole aumentare il potenziale in attacco; è inizialmente iniziata la caccia a Grégoire Defrel.

