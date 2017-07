NAINGGOLAN ALL'INTER?/ Foto, calciomercato: un "mi piace" della moglie Claudia Lai a Wanda Nara insospettisce

Calciomercato, Radja Nainggolan all'Inter? (Foto: LaPresse)

NAINGGOLAN ALL'INTER? CALCIOMERCATO FOTO, UN "MI PIACE" DELLA MOGLIE CLAUDIA RIACCENDE LE SPERANZE DEI TIFOSI NERAZZURRI - Portare Radja Nainggolan a Milano è un'impresa difficile per i dirigenti dell'Inter, ma i tifosi nerazzurri hanno un buon motivo per sperare nel trasferimento del centrocampista della Roma. Tutta colpa di un "mi piace" che la moglie del calciatore belga ha messo su una foto. È Claudia Nainggolan, dunque, a riaccendere le speranze dei tifosi dell'Inter. La dolce metà del Ninja su Instagram ha espresso il suo apprezzamento ad una foto pubblicata da Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi. Si tratta solo di un apprezzamento sui social o si tratta di un "mi piace" alla moglie del futuro compagno di squadra di suo marito? Tutto è nato ancora una volta da Wanda Nara, protagonista del calciomercato anche quando non è in ballo il futuro del suo Mauro Icardi. La showgirl argentina ha, infatti, pubblicato su Instagram una foto insieme al marito e tra i "mi piace" è spuntato quello di Claudia Nainggolan, al secondo Claudia Lai. La moglie del centrocampista della Roma ha quindi lanciato un messaggio di calciomercato o dobbiamo considerarlo solo un apprezzamento social?

Si attendono aggiornamenti, anche perché le ultime notizie vedono il Ninja un po' più lontano dall'Inter... La società giallorossa ha, infatti, respinto per il momento l'assalto del club nerazzurro, che aveva offerto qualche giorno fa 45 milioni di euro più il cartellino di Stevan Jovetic, mettendo così sul tavolo una proposta da 60 milioni di euro. La Roma ha inizialmente tentennato, poi a fronte della contestazione feroce che sta nascendo nella Capitale per le cessioni dei giocatori più importanti ha deciso di alzare il muro. La situazione potrebbe cambiare, però, se arrivasse un'alternativa di livello, come Lucas Moura del Paris St Germain...

© Riproduzione Riservata.