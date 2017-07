Calciomercato Inter/ News, Naby Keita rimane in Germania (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, Luciano Spalletti - La Presse

KEITA DEL RED BULL LIPSIA NON SI MUOVE

Tra i calciatori sondati dall'Inter in questa sessione di calciomercato c'è anche il centrocampista Naby Keita che è stato uno dei segreti del secondo posto in Bundesliga del Red Bull Lipsia. Il calcaitore piace a molti, tra cui anche il Liverpool, ma i tedeschi non vogliono cederlo. Di lui ha parlato l'allenatore del Lipsia Ralph Hasenhutti che ha spiegato: "Non ci sono assolutamente delle possibilità che Naby Keita lasci il Red Bull Salisburgo. E' chiaro che il ragazzo rimarrà da noi al cento per cento. Dall'inizio del calciomercato abbiamo sottolineato come avremmo voluto continuare con la stessa squadra dello scorso anno. Tutti possono vedere come Naby Keita sia un calciatore importante per il nostro gioco". Il Lipsia quest'anno poi andrà di diritto in Champions League competizione che Keita vorrà giocare con la loro maglia.

LE CESSIONI BLOCCANO IL CALCIOMERCATO

Il calciomercato dell'Inter deve smuoversi anche dalle cessioni. Sono fin troppi i calciatori che non si vogliono muovere e che magari sarebbero in grado di lasciare spazio ai nuovi arrivi. In difesa il nome che potrebbe portare a un buon guadagno è quello di Jeison Murillo, che non sembra far impazzire Luciano Spalletti pronto a puntare sulla coppia formata da Joao Miranda e Skriniar. In mezzo al campo oltre a Gary Medel, pronto a tornare in Sudamerica, c'è anche Marcelo Brozovic che però non sembra avere un grande calciomercato. Davanti poi sono moltissimi i calciatori non utilizzati da Gabigol che deve essere piazzato per forza in prestito per non generare una minusvalenza alla meteora Gabigol. Quello che invece potrebbe rimanere è Stevan Jovetic autore di un grande precampionato e che dopo il gol al Chelsea ha dato chiara espressione della sua volontà. Attenzione anche alle situazioni legate ai cartellini di Andrea Ranocchia e Davide Santon.

